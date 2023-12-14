يكشف الاكتشاف عن المكثفات الخلوية كمراكز إشارات مهمة

تم الآن اكتشاف أن جزيئات الإشارة المعروفة باسم الدهون الفوسفاتية، والتي كان يُعتقد سابقًا أنها تعمل بشكل أساسي في أغشية الخلايا، تلعب دورًا مهمًا داخل المكثفات الخلوية، وفقًا لدراسة أجراها باحثون في كلية طب وايل كورنيل. يفتح هذا الاكتشاف آفاقًا جديدة للاستكشاف في بيولوجيا الخلية ويمكن أن يكون له أيضًا آثار على دراسة الأمراض التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر والتصلب الجانبي الضموري.

المكثفات الخلوية، والمعروفة أيضًا باسم المكثفات الجزيئية الحيوية، هي حجيرات داخل الخلايا تتصرف مثل قطرات الزيت داخل الماء. تتكون هذه المكثفات من البروتينات وجزيئات الحمض النووي الريبي (RNA) التي تتكتل بشكل ضعيف لتشكل كريات مميزة داخل الخلية. أنها تمتلك خصائص كيميائية فريدة تختلف عن الجزء الداخلي المائي للخلية.

هناك أنواع مختلفة من المكثفات، ولكل منها وظائف مختلفة. لقد وجد أنها تركز البروتينات التي تعمل معًا لدعم العمليات الخلوية وعزل الحمض النووي الريبي (RNA) أثناء أوقات الإجهاد الخلوي. علاوة على ذلك، يتم التعرف الآن على المكثفات كمواقع محتملة لتكوين مجاميع بروتينية غير طبيعية مرتبطة بالاضطرابات التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر، ومرض باركنسون، والتصلب الجانبي الضموري، ومرض هنتنغتون.

وكشفت الدراسة، التي نشرت في مجلة Nature Chemical Biology، أن المكثفات غالبا ما تحتوي على الدهون الفوسفاتية إلى جانب مكونات البروتين والحمض النووي الريبي (RNA). تحتوي هذه المكثفات أيضًا في كثير من الأحيان على إنزيمات تشارك في معالجة الدهون الفسفورية، مما يشير إلى دور غير معروف سابقًا للمكثفات كمراكز إشارات للفوسفوليبيد. وتمكن الباحثون من معالجة أعداد وخصائص المكثفات عن طريق تغيير مستويات الفسفوليبيد.

وقال الدكتور سامي جافري، كبير مؤلفي الدراسة وأستاذ جرينبيرج ستار في قسم علم الأدوية في كلية طب وايل كورنيل: "يسلط هذا الاكتشاف الضوء على المواقع الرئيسية لإشارات الدهون داخل الخلايا".

كما ساهم في البحث المؤلف الأول للدراسة، الدكتور جيسون دوميلي، وهو مدرس في علم الصيدلة وعضو في مختبر جافري في كلية طب وايل كورنيل.