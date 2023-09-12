عروس المستقبل المحبطة تؤكد على أهمية تجارب الشعر والمكياج

أثارت عروس مقبلة تدعى فلورنس لوكاس ضجة كبيرة على الإنترنت مؤخرًا بعد مشاركة نتائج تجربة شعر زفافها على TikTok. وفي الفيديو، الذي حصد أكثر من مليوني مشاهدة، أعربت لوكاس عن صدمتها وخيبة أملها من النتيجة. لقد طلبت أمواج هوليوود، وهي تسريحة شعر كلاسيكية ذات أمواج محددة، لكن النتيجة النهائية جاءت أقل من توقعاتها.

تعتبر تجربة لوكاس بمثابة قصة تحذيرية للعرائس، حيث تسلط الضوء على أهمية تجارب الشعر والمكياج. تسمح هذه التجارب للعرائس بالتأكد من أنهن سيظهرن ويشعرن بأفضل حالاتهن في يوم زفافهن. وفقًا لـ The Knot، يمكن أن يساعد إجراء اختبار مع محترفي الشعر والمكياج كلا الطرفين على فهم المظهر المرغوب والاتفاق عليه. كما أنه يوفر فرصة لتقييم كيفية صمود النمط طوال اليوم.

من أجل الحصول على تجربة ناجحة للشعر والمكياج، توصي العرائس بإجراء بعض الأبحاث مسبقًا. يجب على العرائس جمع صور ملهمة، وتدوين ملاحظات حول تسريحات الشعر السابقة التي أعجبتهن أو لم تعجبهن، وإحضار أي إكسسوارات شعر تخططن لاستخدامها. من المهم أيضًا أن يعرف المصمم تفاصيل محددة عن حفل الزفاف، مثل المكان والموقع وفستان الزفاف.

مع الحفاظ على عقل متفتح، يجب على العرائس أن يكونوا صادقين ويتحدثون إذا كان هناك شيء لا يعجبهم أثناء المحاكمة. من الضروري التواصل مع المصمم وتقديم التعليقات لتحقيق النتائج المرجوة.

شارك العديد من مستخدمي TikTokers نصائحهم التجريبية الخاصة في قسم التعليقات في فيديو Lucas. واقترحوا العثور على مصفف شعر متخصص في شعر الزفاف والأسلوب المحدد المطلوب. قد يكون من المفيد أيضًا البحث عن الأعمال السابقة للمصمم على وسائل التواصل الاجتماعي.

في الختام، يعد فيديو لوكاس واسع الانتشار بمثابة تذكير للعرائس حول أهمية تجارب الشعر والمكياج. ومن خلال التواصل والبحث الفعالين، يمكن للعرائس التأكد من أن مظهر يوم زفافهن يتوافق مع توقعاتهن.