تطور أشجار عيد الميلاد: من مصر القديمة إلى عاصمة شجرة بنسلفانيا

يتمتع تقليد تزيين أشجار عيد الميلاد بتاريخ غني ورائع يمكن إرجاعه إلى مصر القديمة. ومع ذلك، فقد بدأ التقليد الحديث كما نعرفه اليوم في التبلور في ألمانيا في القرن السادس عشر.

كان المسيحيون الألمان يضعون أهرامات خشبية مزينة بالأشجار دائمة الخضرة والشموع داخل منازلهم خلال موسم العطلات. عندما هاجر المستوطنون الألمان إلى ولاية بنسلفانيا، جلبوا معهم هذا التقليد العزيز.

على الرغم من أن المستوطنين الألمان بدأوا في وضع أشجار المجتمع في ولاية بنسلفانيا في وقت مبكر من عام 1747، إلا أن أول عرض مسجل لشجرة عيد الميلاد لم يحدث حتى ثلاثينيات القرن التاسع عشر. استغرق الأمر عدة عقود أخرى حتى يتقبل الشعب الأمريكي هذا التقليد الجديد، حيث رأى الكثيرون أن الأشجار رموز وثنية.

جاءت نقطة التحول عندما قامت الملكة فيكتوريا ملكة إنجلترا بترويج أشجار عيد الميلاد. في عام 1846، نُشر رسم يصور فيكتوريا وعائلتها مجتمعين حول شجرة مزخرفة في صحيفة لندن نيوز. وقد أثرت هذه الصورة على الأميركيين على الساحل الشرقي، الذين تبنوا بفارغ الصبر "بدعة" وجود أشجار عيد الميلاد في منازلهم.

بدأ استخدام الحلي على نطاق واسع في أمريكا في تسعينيات القرن التاسع عشر، وأصبحت الأشجار الأطول التي تصل إلى أسقف المنازل والمباني مفضلة بشكل متزايد.

مع انتشار الكهرباء، تم إدخال الأضواء الخيطية إلى أشجار عيد الميلاد، مما يوفر بديلاً أكثر أمانًا للاستخدام التقليدي للشموع. سمح هذا الابتكار بعروض أكبر وأكثر سطوعًا.

واليوم، يستمر تقليد أشجار عيد الميلاد في الازدهار في جميع أنحاء الولايات المتحدة. تعد شجرة عيد الميلاد الشهيرة في مدينة نيويورك في مركز روكفلر، والتي يعود تاريخها إلى عام 1931، رمزًا لموسم العطلات. يوجد في العديد من المدن والبلدات الأخرى في جميع أنحاء البلاد أيضًا أشجار عيد الميلاد المجتمعية وتقيم مراسم إضاءة الأشجار إيذانًا ببدء الاحتفالات.

تحافظ ولاية بنسلفانيا، التي يشار إليها غالبًا باسم "عاصمة شجرة عيد الميلاد في العالم"، على ارتباط قوي بالتقاليد. وفقا للجمعية الوطنية لشجرة عيد الميلاد، تحتل ولاية بنسلفانيا المرتبة الثانية في إنتاج شجرة عيد الميلاد على الصعيد الوطني. كما زودت الولاية البيت الأبيض بأكبر عدد من أشجار عيد الميلاد الرسمية للبيت الأبيض في التاريخ، حيث تم اختيار الأشجار من ولاية كيستون 11 مرة. في عام 2022، تمت زراعة شجرة عيد الميلاد الرسمية للبيت الأبيض بواسطة مزرعة Evergreen Acres Christmas Tree Farm في أوبورن، بنسلفانيا، مما يجعلها البطل الكبير للمزارعين في المسابقة السنوية للجمعية الوطنية لشجرة الكريسماس.

تتميز مقاطعة إنديانا في ولاية بنسلفانيا بتسميتها "عاصمة شجرة عيد الميلاد في العالم". في عام 1956 وحده، تم قطع ما يقرب من 700,000 شجرة في هذه المقاطعة، مما أكسبها هذا اللقب المرموق.

من البدايات المتواضعة في مصر القديمة إلى العروض الكبرى في ولاية بنسلفانيا، يُظهر تطور أشجار عيد الميلاد الروح الدائمة لموسم العطلات.