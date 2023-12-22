جسر روكفيل الشهير: أعجوبة الهندسة في ولاية بنسلفانيا

ملخص: ولاية بنسلفانيا ليست موطنًا لمدينة الجسور فحسب، بل تعد أيضًا أطول جسر حجري مقوس في العالم. يعد جسر روكفيل، الذي يمتد على نهر سسكويهانا، شهادة على براعة وبراعة المهندسين والبنائين من أواخر القرن التاسع عشر.

تم بناء جسر روكفيل الأصلي في عام 1849، وكان مصنوعًا من الخشب، والذي تم استبداله لاحقًا بالحديد في عام 1877. ومع ذلك، أدرك ويليام هنري براون، كبير مهندسي الجسر، أن الحديد سوف يفشل في النهاية بمرور الوقت وقرر أن الحجر سيكون هو الحل. الخيار الأفضل.

بمساعدة المئات من عمال البناء المهرة والمهاجرين الإيطاليين، تم بناء جسر روكفيل الجديد في عام 1902، باستخدام حوالي 220,000 ألف طن من الحجر. يضم هذا الهيكل الرائع 48 قوسًا ويمتد بطول 3,830 قدمًا، ويربط جانب Harrisburg من نهر Susquehanna بجانب West Shore.

تم تصميم جسر روكفيل في الأصل للقطارات، وهو يخدم الآن خطي نورفولك الجنوبي وأمتراك، وهو رابط مهم في شبكة النقل. كان يحتوي على أربعة مسارات، ولكن تمت إزالة واحد منها مؤخرًا.

ومع ذلك، واجه الجسر تحديًا كبيرًا في عام 1997 عندما تسببت الظروف الجوية في إضعاف محاذاة الحجر. ونتيجة لذلك، تسبب مرور قطار الفحم فوق الجسر في انهيار الجدار الجنوبي، مما أدى إلى انهيار الحجارة والقضبان والعلاقات والعديد من عربات القادوس المحملة في النهر.

لتعزيز السلامة الهيكلية للجسر، تم تركيب قضبان ربط فولاذية. تضمن هذه التحسينات سلامة وطول عمر هذه الأعجوبة الهندسية الاستثنائية.

اعترافًا بأهميته التاريخية وبراعته الهندسية، تم تعيين جسر روكفيل كعلامة تاريخية في ولاية بنسلفانيا في 21 سبتمبر 1986، ويحمل أيضًا امتيازًا مرموقًا لكونه معلمًا تاريخيًا وطنيًا للهندسة المدنية.

يقف جسر روكفيل في بنسلفانيا كرمز للابتكار البشري، حيث يعرض دمج الفن والهندسة لإنشاء هيكل صمد أمام اختبار الزمن.