Shady Maple Smorgasbord: اختبر عظمة أكبر بوفيه في أمريكا

(WHTM) - تنحى جانبًا، تكساس. لا يوجد أكبر بوفيه في الولايات المتحدة في ولاية لون ستار. إنه يقع بالفعل في الريف الخلاب لمقاطعة لانكستر بولاية بنسلفانيا، في Shady Maple Smorgasbord الشهير.

يعود تاريخها إلى عام 1962، عندما قام السيد والسيدة هنري مارتن ببيع المنتجات تحت أشجار القيقب على طول الطريق، وقد نمت شادي مابل من بدايات متواضعة إلى وجهة طهي واسعة النطاق. بدأت الرحلة بتأسيس سوق مزرعة شادي مابل، الذي توسع بمرور الوقت ليشمل قسمًا للبقالة، ومخبزًا، ومكانًا صغيرًا لوجبات الغداء.

ومع ذلك، لم يكن الأمر كذلك حتى عام 1985 عندما ترك شادي مابل علامة حقيقية على الخريطة بافتتاح مطعم Shady Maple Smorgasbord، حيث قدم مفهوم بوفيه "كل ما يمكنك تناوله". ومنذ ذلك الحين، أصبح هذا المطعم المتنوع قبلة لعشاق الطعام، حيث يجذب السكان المحليين والزوار على حدٍ سواء.

اليوم، تقع عظمة Shady Maple Smorgasbord داخل مبنى ضخم تبلغ مساحته حوالي 100,000 قدم مربع. يستوعب الطابق العلوي من الفندق ما يصل إلى 1,200 ضيف، ويقدم بوفيه واسع يمكن أن يشبع شهية حوالي 7,000 شخص يوميًا، وفقًا لصحيفة فيلادلفيا إنكويرر. يمكنك الاستمتاع بمجموعة واسعة من الأطباق اللذيذة وإبداعات الطهي، والتي تم إعدادها وتقديمها بعناية لتقديم تجربة طعام لا تُنسى.

لكن شادي مابل لا يقتصر فقط على الطعام. يشتمل الطابق السفلي من المنشأة على متجر هدايا مبهج ومطعم Fast Food Dutchette، مما يضيف بُعدًا إضافيًا من المتعة إلى زيارتك.

سواء كنت ترغب في تناول وجبة إفطار شهية، أو غداء مرضي، أو عشاء رائع، فإن Shady Maple يلبي احتياجاتك. مع الأمسيات ذات الطابع الخاص مثل ليلة شرائح اللحم، وليلة المأكولات البحرية، وليلة برايم ريب، وليلة وينج/ريب، بالإضافة إلى قائمة كبيرة واسعة النطاق في أيام الجمعة والسبت، هناك دائمًا شيء خاص يمكنك تذوقه.

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن مغامرة طهي لا مثيل لها، فإن القيام برحلة إلى Shady Maple Smorgasbord أمر لا بد منه. اكتشف عظمة ونكهات ودفء جوهرة البوفيه الثمينة في مقاطعة لانكستر. لمزيد من المعلومات والتخطيط لزيارتك، يرجى زيارة الموقع الرسمي لشادي مابل.