إذا تم رفض الائتمان لك بعد الرد على عرض Credit Karma، فقد تكون مؤهلاً للحصول على تعويض

إذا تلقيت رسالة من Credit Karma بين عامي 2018 و2021 تفيد بأنه قد تمت "الموافقة المسبقة" عليك أو أن لديك احتمالات عالية للحصول على بطاقة ائتمان أو قرض، ولكن تم رفض الائتمان لاحقًا، فقد تكون مؤهلاً للحصول على تعويض. توصلت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) إلى تسوية بقيمة 3 ملايين دولار مع شركة Credit Karma، زاعمة أن الشركة خدعت العملاء بهذه المطالبات.

بدأت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) عملية التعويض وأرسلت إشعارات إلى ما يقرب من 500,000 فرد ربما تأثروا. إذا تلقيت خطابًا أو بريدًا إلكترونيًا من لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) يحتوي على معرف المطالبة الخاص بك، فلديك حتى 4 مارس 2024 لتقديم مطالبتك بجزء من التسوية.

من المهم ملاحظة أن الحصول على موافقة مسبقة لا يضمن حصولك على قرض من المُقرض. يقوم المقرضون بمراجعة وضعك المالي ومعاييرك قبل اتخاذ القرار النهائي. تتضمن العملية عادةً فحصًا ائتمانيًا بسيطًا، وهو ما لا يؤثر على درجة الائتمان الخاصة بك.

إذا كنت قلقًا بشأن الحصول على الموافقة للحصول على بطاقة الائتمان، فهناك خيارات متاحة. أحد الخيارات هو بطاقة Discover it® Secured Credit Card، والتي تعد الاختيار الأفضل لمن يعانون من سوء الائتمان. لا توجد رسوم سنوية وتقدم استردادًا نقديًا بنسبة 2% في محطات الوقود والمطاعم، مع استرداد نقدي بنسبة 1% على جميع المشتريات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، سوف يقوم Discover بمطابقة جميع المبالغ النقدية التي اكتسبتها في نهاية عامك الأول.

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