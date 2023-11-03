توسعة لعبة Diablo: من لعبة الفيديو إلى لعبة تقمص الأدوار على الطاولة

اجتمعت Blizzard Entertainment وGlass Cannon Unplugged وGenue Entertainment معًا للإعلان عن إضافة جديدة ومثيرة إلى سلسلة Diablo: لعبة لعب الأدوار على الطاولة (TTRPG). بناءً على نجاح Diablo 4، تهدف TTRPG إلى جلب عالم Sanctuary الغامر إلى أجهزة الكمبيوتر اللوحية حول العالم.

من المقرر إطلاق الكتاب الأساسي للعبة Diablo TTRPG في خريف عام 2024، بعد حملة الطلب المسبق على Kickstarter. يعد برنامج ألعاب الطاولة طويل الأمد هذا بأن يكون متعة لكل من عشاق Diablo المتحمسين وعشاق ألعاب تقمص الأدوار على الطاولة. مستوحاة من Diablo 4، سوف تستكشف TTRPG العالم الخارجي والعالم السفلي لـ Sanctuary، مما يسمح للاعبين بالبدء في مغامرات مثيرة مع آليات مألوفة لمحبي لعبة الفيديو.

في حين أن TTRPG تعكس الإعداد الموضوعي لـ Diablo 4، فإن Glass Cannon Unplugged وBlizzard Entertainment لديهما خطط لإصدار مكملات مستقبلية تتعمق في فترات أخرى من الجدول الزمني الغني لـ Diablo. وهذا يعني أنه يمكن للاعبين التطلع إلى محتوى جديد ومثير يوسع المعرفة وطريقة اللعب إلى ما هو أبعد من أحداث Diablo 4.

ما يميز لعبة Diablo TTRPG هو تكاملها مع Diablo: The Board Game، وهي لعبة لوحية مغامرات تعاونية من المقرر إطلاقها في خريف عام 2025. وسيتم تصميم كلا اللعبتين لتكمل كل منهما الأخرى، حيث تقدم مكونات لعبة قابلة للتبديل وملحقات مشتركة وعناصر تكميلية. التوسعات. سيخلق خط الإنتاج المتكامل هذا تجربة سلسة عبر المنصات للاعبين، مما يسمح لهم بالانغماس في عالم Diablo كما لم يحدث من قبل.

مع نجاح Diablo 4، ليس من المستغرب أن تختار Blizzard Entertainment توسيع الامتياز بشكل أكبر. تلقت اللعبة التي نالت استحسان النقاد إشادة كبيرة من كل من اللاعبين والنقاد على حدٍ سواء، مما عزز مكانتها باعتبارها عنوانًا يجب لعبه. يفتح الانتقال من لعبة الفيديو إلى لعبة RPG المنضدية إمكانيات جديدة لسرد القصص والاستكشاف في عالم Diablo.

بينما ننتظر بفارغ الصبر إصدار Diablo TTRPG، يمكن للمعجبين الاشتراك للحصول على التحديثات على موقع ويب Glass Cannon Unplugged [أدخل عنوان URL هنا] للبقاء على اطلاع ويكونوا أول من يشرع في مغامرات جديدة ومثيرة في Sanctuary.

أسئلة وأجوبة (FAQ):

س: متى سيكون Diablo TTRPG متاحًا للطلب المسبق؟

ج: سيتم إطلاق حملة الطلب المسبق للعبة Diablo TTRPG قريبًا على Kickstarter. ترقبوا التحديثات على موقع Glass Cannon Unplugged.

س: هل ستكون هناك توسعات مستقبلية لـ TTRPG؟

ج: نعم، لدى Glass Cannon Unplugged وBlizzard Entertainment خطط لملحقات مستقبلية ستستكشف فترات مختلفة من الجدول الزمني لـ Diablo.

س: كيف ستتفاعل لعبة TTRPG ولعبة اللوحة مع بعضهما البعض؟

ج: ستحتوي لعبة Diablo TTRPG وDiablo: The Board Game على مكونات لعبة قابلة للتبديل وملحقات مشتركة وتوسعات تكميلية، مما يؤدي إلى إنشاء خط إنتاج متكامل تمامًا.

س: هل يمكنني لعب TTRPG دون لعب Diablo 4؟

ج: بالتأكيد! في حين أن TTRPG تستمد الإلهام الموضوعي من Diablo 4، فقد تم تصميمها ليستمتع بها كل من عشاق Diablo وعشاق ألعاب تقمص الأدوار على الطاولة، بغض النظر عن إلمامهم بلعبة الفيديو.