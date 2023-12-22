استمتع بتجربة الإثارة في موسم الدم للعبة Diablo IV

استعدوا يا عشاق Diablo IV! فاجأت Activision Blizzard المعجبين بإضافة جديدة ومثيرة لتعزيز تجربة اللعب الخاصة بك. لا يتضمن العرض الأخير درعًا مجانيًا فحسب، بل يشتمل أيضًا على جائزتين رائعتين. استعد لمغامرة غامرة لم يسبق لها مثيل.

للحصول على هذه الهدايا المجانية المرغوبة، يجب أن يكون لديك بالفعل نسخة من Diablo IV. ما عليك سوى زيارة المتجر داخل اللعبة والانتقال إلى قسم "الهدايا المجانية". هناك، ستتاح لك الفرصة للحصول على درع جبل Dragoon’s Path المذهل وكأسي الحصان. ومع ذلك، من المهم التصرف بسرعة، حيث أن هذه الهدايا متاحة فقط حتى 26 ديسمبر الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ. لا تفوت فرصة ترقية ترسانتك.

أعرب المطورون عن امتنانهم وإعجابهم بالإنجازات الرائعة التي حققها لاعبو Diablo IV. لقد أقروا بالتأثير المدوي لأفعالهم الشجاعة على سانكتشواري، حيث تفوق مآثرهم البطولية صخب قوى الشر. تقديرًا لتفانيك الذي لا يتزعزع في حماية المملكة، فقد منحك السكان رمزًا تقديريًا يستحقه قاتل الشياطين الموقر - حزمة Dragon's Path Mount Armor.

تذكر أنه يحق لكل حساب المطالبة بالحزمة مرة واحدة فقط. لا تضيعوا الوقت في شراء هذه المجموعة الرائعة، فهي متاحة بسهولة لتستمتعوا بها. استعد للتعمق في العوالم الغامضة في موسم الدم للعبة Diablo IV وابدأ في رحلة ملحمية ستختبر همتك.

كن يقظًا أيها المتجول الشجاع، لأن مصير Sanctuary يعتمد على تصميمك الذي لا هوادة فيه. أطلق العنان لقاتل الشياطين بداخلك واستمتع بإثارة موسم الدم في Diablo IV.