استعد لمغامرة ملحمية: موسم الدم في ديابلو الرابع

انطلق في رحلة مثيرة في Season of Blood للعبة Diablo IV مع أحدث العروض من المطور Activision Blizzard. جهز نفسك لتجربة غامرة لم يسبق لها مثيل. من المؤكد أن هذا التنزيل الجديد سيثير إعجاب المعجبين ويجعل عيد الميلاد الخاص بك أكثر متعة.

للاستمتاع الكامل بموسم الدم، تأكد من حصولك على نسخة من Diablo IV. لا تقلق، إذا لم يكن لديك الكتاب بعد، فلا يزال لديك الوقت للحصول على نسخة وتكون جزءًا من هذه المغامرة الملحمية. بمجرد حصولك على اللعبة، توجه إلى المتجر وابحث عن قسم "الهدايا المجانية". ستجد هناك درع جبل Dragoon's Path المرغوب فيه وكأسين مهيبتين في انتظارك.

ولكن تذكر أن الوقت هو جوهر الأمر. ستكون هذه الهدايا متاحة فقط حتى 26 ديسمبر الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ. لذلك، لا تدع هذه الفرصة تفلت من أيدينا. احصل على مكافآتك اليوم وشاهد قوة حزمة Dragon’s Path Mount Armor الأسطورية.

هذه الحزمة الحصرية هي عربون تقدير من سكان Sanctuary، الذين عهدوا إليك بسلامتهم، أيها الحامي الشجاع. لقد تردد صدى مآثرك البطولية في جميع أنحاء الأرض وأسكتت قوى الجحيم المشتعلة. تقديرًا لامتنانك لتفانيك الذي لا يتزعزع، فقد اختاروا هذه المكافأة الرائعة لتكريم مكانتك كقاتل شيطان متدين.

يرجى ملاحظة أنه لا يمكن المطالبة بالحزمة إلا مرة واحدة لكل حساب، لذا تأكد من التصرف بسرعة وتأمين العناصر الحصرية الخاصة بك. لا تفوت هذه الفرصة لتعزيز تجربتك في Diablo IV مع هذه الإضافات المذهلة.

لقد أتى موسم الدم، في انتظارك لمواجهة التحديات التي تنتظرك. هل أنت مستعد للتغلب على الشياطين وكشف الألغاز وتصبح قوة لا يمكن إيقافها في Sanctuary؟ مصيرك ينتظر. ادخل إلى عالم Diablo IV ودع موسم الدم يبدأ!