Apple تقدم 25 ساعة من Xcode Cloud مجانًا مع العضوية

ملخص:

أعلنت Apple أنه بدءًا من يناير 2024، ستتضمن جميع عضويات برنامج Apple Developer 25 ساعة حوسبة من Xcode Cloud دون أي تكلفة إضافية. تهدف هذه الخطوة إلى تزويد المطورين بالأدوات المستندة إلى السحابة لتطوير التطبيقات واختبارها وإدارة تعليقات المستخدمين. في البداية، خططت شركة Apple لتحصيل 15 دولارًا شهريًا لمدة 25 ساعة، ولكن هذا المستوى سيكون الآن مجانيًا. ستواصل الشركة تقديم ساعات الحوسبة كجزء من عضويتها في برنامج المطورين.

العنوان:

برنامج مطور Apple يقدم ساعات حوسبة سحابية مجانية لـ Xcode

في تطور حديث، كشفت شركة Apple أنها ستقدم 25 ساعة حوسبة من Xcode Cloud مجانًا لجميع أعضاء برنامج مطوري Apple بدءًا من يناير 2024. وتأتي هذه الخطوة بمثابة دفعة كبيرة لمطوري التطبيقات، الذين سيتمكنون الآن من الوصول إلى السحابة الأدوات القائمة دون أي تكلفة إضافية.

تم تصميم Xcode Cloud لمساعدة المطورين في إنشاء التطبيقات، وتشغيل الاختبارات الآلية، وتوفير التطبيقات للمختبرين، وإدارة تعليقات المستخدمين. منذ طرحها في عام 2021، لعبت Xcode Cloud دورًا حاسمًا في تبسيط عملية التطوير للمطورين.

في البداية، قدمت Apple للمطورين 25 ساعة من Xcode Cloud شهريًا دون أي تكلفة. ومع ذلك، كان من المقرر أن ينتهي هذا العرض قريبًا. يضمن قرار Apple بمواصلة تقديم ساعات الحوسبة المجانية كجزء من عضوية برنامج المطورين إمكانية الاستفادة من مزايا Xcode Cloud دون تكبد أي رسوم إضافية.

يتم حساب ساعات الحوسبة بناءً على مقدار الوقت المطلوب لتنفيذ مهام محددة في السحابة، مثل إنشاء التطبيقات وتشغيل الاختبارات. تتتبع Apple استخدام ساعات الحوسبة من خلال App Store Connect وتطبيق Apple Developer.

من المتوقع أن يحظى هذا الإعلان باستقبال جيد من قبل المطورين الذين يستخدمون Xcode Cloud كأداة مهمة في عملية تطوير التطبيق. يؤدي تضمين 25 ساعة حسابية شهريًا كميزة قياسية لعضوية برنامج المطورين إلى التخلص من أي عبء مالي قد يواجهه المطورون.

بالنسبة لأولئك المشتركين بالفعل في Xcode Cloud مجانًا، لا يلزم اتخاذ أي إجراء آخر. وبالنسبة لأولئك الذين لم يجربوا Xcode Cloud بعد، فهذه هي الفرصة المثالية لبدء إنشاء التطبيقات مجانًا في بضع دقائق فقط.

بالإضافة إلى الطبقة المجانية، ستواصل Apple تقديم حزم ساعات الحوسبة الأخرى للمطورين الذين يحتاجون إلى استخدام أكثر شمولاً. يتضمن ذلك 100 ساعة حسابية مقابل 50 دولارًا أمريكيًا شهريًا، و250 ساعة مقابل 100 دولار أمريكي شهريًا، و1,000 ساعة مقابل 400 دولار أمريكي شهريًا.

وبشكل عام، توضح هذه الخطوة من جانب شركة Apple التزامها بدعم المطورين ورعاية الابتكار في مجتمع تطوير التطبيقات. من خلال تسهيل الوصول إلى Xcode Cloud، تعمل Apple على تمكين المطورين من إنشاء تطبيقات عالية الجودة بشكل أكثر كفاءة وفعالية.