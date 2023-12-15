ديترويت تشهد انخفاضًا كبيرًا في معدلات الجريمة لعام 2023

ملخص: تحتفل مدينة ديترويت بإنجاز كبير حيث انخفض معدل جرائم القتل إلى أدنى مستوى له منذ 60 عامًا. اجتمع قادة المدينة والمقاطعة معًا لتشكيل تحالف يهدف إلى الحد من الجريمة في المنطقة، مما أدى إلى انخفاض كبير في حوادث العنف. وساعدت الاستراتيجيات الرئيسية، مثل الدعاوى الافتراضية وتعيين قضاة زائرين، على معالجة القضايا المتراكمة وتسريع نظام العدالة الجنائية. ولعب التمويل الحكومي أيضًا دورًا حاسمًا في دعم جهود إنفاذ القانون، بما في ذلك تعيين المزيد من ضباط الشرطة وتوفير زيادات في الرواتب. ويشير نجاح هذا النهج التعاوني إلى فعالية برنامج الحد من الجريمة في المدينة.

لقد عانت ديترويت منذ فترة طويلة من ارتفاع معدلات الجريمة، لكن الجهود الأخيرة أظهرت نتائج واعدة. وانخفضت حوادث سرقة السيارات بنسبة 36 في المائة، وجرائم القتل بنسبة 18 في المائة، وحوادث إطلاق النار غير المميتة بنسبة 13 في المائة مقارنة بالعام السابق. يعزو رئيس شرطة ديترويت، جيمس وايت، هذه الأرقام إلى الجهود المتضافرة التي بذلها قادة المدينة والمقاطعة، الذين أعطوا الأولوية لعودة نظام العدالة الجنائية إلى عمليات ما قبل الوباء.

وكانت الشراكة بين أجهزة إنفاذ القانون والسلطة القضائية ومكتب المدعي العام فعالة في تحقيق هذه النتائج الإيجابية. لقد تعامل قضاة مثل ويليام ماكونيكو وباتريشيا فريزار مع عدد كبير من القضايا، مما أدى إلى تقليل عدد القضايا المتراكمة والسماح بإجراء محاكمات أكثر كفاءة. كما لعب وارن إيفانز، المدير التنفيذي لمقاطعة واين، دورًا أيضًا من خلال زيادة أجور المدعين العامين، وتمكينهم من معالجة القضايا المتراكمة لديهم بشكل فعال.

ويمكن أن يعزى الانخفاض الكبير في معدلات الجريمة إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك زيادة تواجد قوات إنفاذ القانون في الشوارع والتعامل السريع مع القضايا. وكان تمويل الدولة محوريا في توفير الموارد اللازمة لإدارة الشرطة لاستئناف حربها ضد الجريمة.

وبينما تحتفل المدينة بهذا النصر، أكد العمدة مايك دوغان على أهمية الحفاظ على الزخم. "مكافأة العمل الجيد هي المزيد من العمل"، قال الرئيس وايت، مما يعني أنه سيكون من الضروري بذل المزيد من الجهود المتضافرة للحفاظ على معدلات الجريمة المنخفضة هذه. يظل المجتمع متفائلاً بأن هذا الاتجاه الإيجابي سيستمر وسيساهم في خلق بيئة أكثر أمانًا لسكان ديترويت.