حزمة المبتدئين Destiny 2 المخيبة للآمال: فرصة ضائعة للاعبين الجدد

تخيل الإثارة داخل مجتمع Destiny 2 عندما قدم Bungie بهدوء "Destiny 2 Starter Pack"، وهي نقطة دخول ميسورة التكلفة إلى عالم اللعبة المليء بالتحديات. ومع ذلك، فإن هذه الحزمة، التي يبلغ سعرها 15 دولارًا، تركت اللاعبين محبطين وخائبين بسبب عروضها الباهتة. كان المجتمع يأمل في الحصول على تجربة مقنعة وجديرة بالاهتمام، ولكنه بدلاً من ذلك تلقى مجموعة من العناصر التي لا تقدم سوى قيمة قليلة.

تتضمن حزمة البداية، التي تم اكتشافها على Steam بعد إطلاق Season of the Wish، ثلاثة أسلحة غريبة: السلاح الجانبي المختار للمسافر، وبندقية التتبع Ruinous Effigy، وبندقية الاندماج الخطي Sleeper Simulant. بالإضافة إلى ذلك، يحصل اللاعبون على دراجة هوائية سبارو لمستحضرات التجميل فقط، وسفينة فضائية، وقشرة شبح غريبة توفر الحد الأدنى من الفوائد مقارنة بالأصداف غير الغريبة المتوفرة بسهولة. إلى جانب هذه العناصر، توفر الحزمة كمية صغيرة من العملة داخل اللعبة، المعروفة باسم Glimmer، ومواد تحسين متنوعة لترقية العتاد.

في حين أن هذه العناصر قد تبدو في البداية مغرية، إلا أنها بعد الفحص الدقيق، بعيدة كل البعد عن كونها ضرورية. يمكن للاعبين فتح هذه العناصر الغريبة بسهولة مجانًا عبر نصب Lost Lights التذكاري داخل اللعبة، مما يجعل إدراجها في الحزمة زائدًا عن الحاجة. علاوة على ذلك، فإن القوة الإجمالية لهذه العناصر الغريبة وفائدتها مشكوك فيها في أحسن الأحوال. يعتبر السلاح الجانبي المختار للمسافر قصيرًا عند مقارنته بالأنواع الغريبة الأخرى التي تسترد قدرات اللاعب. لقد تم إضعاف الدمية المدمرة بشدة، مما يجعلها غير فعالة في تحدي المحتوى. يظل Sleeper Simulant، الذي يفتقر إلى المحفز الخاص به، ضعيفًا، وحتى مع وجود المحفز، فهو مجرد خيار متخصص.

الكمية الصغيرة من Glimmer المضمنة في الحزمة غير ذات أهمية، حيث يمكن الحصول عليها بسهولة من خلال اللعب العادي أو شراؤها بكثرة من Cryptarch. وبالمثل، قد تبدو مواد التحسين المقدمة جذابة، ولكن تأثيرها بسيط. من المحتمل أن يصادف اللاعبون مجموعة مماثلة من المواد بمجرد لعب محتوى اللعبة. علاوة على ذلك، فإن قطعة Ascendant Shard الفردية المضمنة في الحزمة غير كافية لترقية حتى قطعة واحدة من الدرع الغريب بشكل كامل. نظرًا لاستبدال معدات اللعبة المبكرة بسرعة، تصبح Shard غير ذات صلة باللاعبين الجدد.

يثير هذا العرض المخيب للآمال تساؤلات حول فهم Bungie لاحتياجات قاعدة لاعبيها. كان المجتمع يأمل في الحصول على حزمة بداية توفر للاعبين الجدد طريقًا يسهل الوصول إليه وبأسعار معقولة للوصول إلى المحتوى الحالي للعبة. ولسوء الحظ، فإن هذه الفرصة الضائعة تضيف فقط إلى سمعة اللعبة الحالية فيما يتعلق بالمعاملات الدقيقة غير المرضية. إن إصدار حزمة البداية الباهتة هذه بعد فترة وجيزة من تسريح العمال بشكل كبير في Bungie، بسبب فشل توقع الإيرادات بنسبة 45%، يترك اللاعبين يتساءلون عن أولويات الشركة وعملية اتخاذ القرار.

أسئلة وأجوبة:

س: هل يمكنني الحصول على العناصر الغريبة المضمنة في حزمة البداية مجانًا؟

ج: نعم، يمكن فتح جميع العناصر الغريبة من خلال الأنشطة داخل اللعبة دون شراء حزمة البداية.

س: هل العناصر الغريبة الموجودة في حزمة البداية ضرورية أم قوية؟

ج: لا، العناصر الغريبة المضمنة لها فائدة محدودة ويمكن أن تطغى عليها العناصر الغريبة الأخرى في اللعبة.

س: هل المواد الوميضة والتعزيزية المتوفرة في العبوة مهمة؟

ج: لا، كمية الوميض ومواد التحسين المضمنة صغيرة ويمكن الحصول عليها بسهولة من خلال اللعب العادي.

س: هل قطعة Ascendant Shard المضمنة في الحزمة كافية لترقية الدرع الغريب؟

ج: لا، قطعة Ascendant Shard الفردية غير كافية لترقية حتى قطعة واحدة من الدرع الغريب بالكامل. بالإضافة إلى ذلك، يتم استبدال معدات اللعبة المبكرة بسرعة، مما يجعل Shard أقل قيمة للاعبين الجدد.