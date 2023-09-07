صيانة خادم Destiny 2: أكمل الجدول الزمني وتفاصيل التحديث

أعلنت Bungie عن فترة صيانة للخادم للعبة Destiny 2، ومن المقرر إصدار تحديث خلال هذه الفترة. وإليكم الجدول الكامل للتوقف لهذا اليوم:

– 6:00 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ الصيفي: تبدأ صيانة Destiny 2. لن تكون ميزات تسجيل الدخول وتكامل الألعاب متاحة على الويب والهاتف المحمول وتطبيقات الطرف الثالث ومتجر Bungie. يتم تشجيع اللاعبين على الإبلاغ عن أي مشكلات إلى منتدى #Help.

- 7:15 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ الصيفي: سيتم إيقاف تشغيل Destiny 2 للصيانة المتوقعة. ستتم إزالة اللاعبين من الأنشطة ولن يتمكنوا من تسجيل الدخول مرة أخرى حتى الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ الصيفي. من المتوقع أن تنتهي أعمال الصيانة المستمرة في الساعة 12 ظهرًا بتوقيت المحيط الهادئ.

- 10:00 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ الصيفي: سيكون التحديث 7.2.0.3 متاحًا لجميع الأنظمة الأساسية والمناطق. سيتمكن اللاعبون من تسجيل الدخول مرة أخرى إلى Destiny 2، ولكن قد يواجهون مشكلات في تسجيل الدخول بسبب الصيانة المستمرة في الخلفية. قد تظل ميزات العشيرة أيضًا غير متصلة بالإنترنت حتى اكتمال الصيانة.

– 12:00 ظهرًا بتوقيت المحيط الهادئ الصيفي: من المتوقع أن تنتهي صيانة Destiny 2. يجب على لاعبي وحدة التحكم الذين يواجهون مشكلات في التحديث إعادة تشغيل وحدات التحكم الخاصة بهم ومحاولة تنزيل التحديث مرة أخرى. يجب على اللاعبين الذين يواجهون أي مشكلات أخرى الإبلاغ عنها إلى منتدى #المساعدة.

بمجرد نشر التصحيح، سيتم توفير رابط للاعبين لتنزيله. في حالة وجود أي تغييرات في الجدول، سيتم توفير التحديثات. لا تنزعج لمزيد من المعلومات.

المصدر: Bungie