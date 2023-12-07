العنوان: الحاكم ديسانتيس يقترح تغييرات كبيرة على ميزانية فلوريدا

في خطوة جريئة تهدف إلى إعادة تشكيل ميزانية فلوريدا، كشف الحاكم رون ديسانتيس عن اقتراح إنفاق من شأنه إلغاء أكثر من 1,000 وظيفة في الولاية وخفض الميزانية الحالية بأكثر من 4.6 مليار دولار. وبينما يتضمن هذا الاقتراح أيضًا استمرار الإعفاءات الضريبية الشعبية على المبيعات، فإنه يحدد اتجاهًا جديدًا للأولويات المالية للدولة.

وكسرًا للتقاليد، أعلن الحاكم ديسانتيس عن خطط ميزانيته في مؤتمر صحفي عقد في مدرسة مستقلة في جزيرة ماركو، جنوب غرب فلوريدا. وبدلاً من تقديم تفاصيل محددة عن الوظائف التي يعتزم الاستغناء عنها، ركز الحاكم على تسليط الضوء على الإنجازات السابقة والتعبير عن خيبة أمله إزاء استبعاد سيمينول جامعة ولاية فلوريدا من التصفيات المؤهلة لبطولة كرة القدم الجامعية.

في تطور غير متوقع، أعرب الحاكم DeSantis عن نيته تخصيص مليون دولار لتمكين FSU من مقاضاة لجنة College Football Playoff، على الرغم من أن البطولة سيتم تحديدها قبل وقت طويل من الموافقة على الميزانية. واعترافًا بخيبة الأمل التي يشعر بها أطفاله، الذين هم من عشاق الاتحاد الفيدرالي لكرة القدم المتحمسين، تعهد المحافظ "بالسماح للرقائق بالسقوط حيث يمكنهم" من خلال توفير الدعم المالي للملاحقة القانونية.

بالإضافة إلى ذلك، يوصي الحاكم ديسانتيس بتخفيضات ضريبية بقيمة تزيد عن مليار دولار، بما في ذلك استمرار الإعفاءات الضريبية على المبيعات للوازم المدارس والأعاصير، فضلاً عن الأنشطة الترفيهية. وتهدف هذه التخفيضات الضريبية المقترحة إلى توفير الراحة للسكان مع تحفيز النمو الاقتصادي.

ومن المهم ملاحظة أن توصية الميزانية التي قدمها الحاكم ديسانتيس تخضع لموافقة الهيئة التشريعية، التي ستعقد دورتها السنوية في الشهر المقبل. بمجرد موافقة الهيئة التشريعية على خطة الإنفاق، سيكون للحاكم سلطة الاعتراض على بنود محددة.

يمثل اقتراح الحاكم ديسانتيس خروجًا كبيرًا عن الوضع الراهن ويقدم رؤية للإصلاح المالي في فلوريدا. ومع تطور المناقشة في الهيئة التشريعية، سيصبح مصير هذه التغييرات المقترحة أكثر وضوحًا، مما سيحدد المشهد المالي للدولة في المستقبل المنظور.