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عندما تتجشأ الثقوب السوداء: آثار أحداث اضطراب المد والجزر

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 7، 2023
عندما تتجشأ الثقوب السوداء: آثار أحداث اضطراب المد والجزر

تُعرف الثقوب السوداء بجاذبيتها، فهي قادرة على التهام أي شيء يقترب منها. اكتشف العلماء مؤخرًا أن هذه الأجسام فائقة الكتلة أحيانًا "تتغذى" على النجوم، مما يخلق ظاهرة تُعرف باسم حدث اضطراب المد والجزر (TDE).

أثناء TDE، تمزق قوى المد والجزر القوية للثقب الأسود نجمًا سيئ الحظ يغامر بالاقتراب منه كثيرًا، مما يؤدي إلى تدميره بالكامل. ومع ذلك، كشفت دراسة حديثة أن الثقوب السوداء تواجه تأثيرًا غريبًا، فهي في الواقع "تتجشأ" وجبتها.

ووفقا للدراسة، فإن ما يقرب من 40% من الثقوب السوداء المدروسة التي أنتجت TDEs طردت مادة نجمية بعد سنوات قليلة من الحدث الأولي. يمكن أن تكون هذه المادة إما جزءًا من القرص التراكمي المحيط بالثقب الأسود أو مادة قذفها الثقب الأسود نفسه.

ومن المهم ملاحظة أن هذه الأحداث لا يتم ملاحظتها بصريًا، بل يتم اكتشافها باستخدام موجات الراديو. وهذا يعني أنه على الرغم من أننا لا نستطيع أن نشاهد الثقب الأسود وهو يتجشأ بشكل مباشر، إلا أن العلماء قادرون على استنتاج هذه الظاهرة من خلال انبعاثاته الراديوية.

إن فهم آثار TDEs وسلوك الثقوب السوداء بعد أن تستهلك النجوم أمر بالغ الأهمية في توسيع معرفتنا بهذه الكيانات الكونية الغامضة. قد يوفر المزيد من البحث في هذا المجال رؤى قيمة حول طبيعة وتطور الثقوب السوداء.

مصادر:
- ناسا

By فيكي ستافروبولو

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