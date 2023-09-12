اكتشاف موقع رئيسي للفنون الصخرية من العصر الحجري القديم في إسبانيا

اكتشف علماء الآثار موقعًا مهمًا للفنون الصخرية من العصر الحجري القديم، وربما يكون الأكثر أهمية على الساحل الأيبيري الشرقي في أوروبا. تم الكشف عن أكثر من مائة لوحة ونقوش قديمة، يعود تاريخها إلى ما لا يقل عن 24,000 ألف عام، في كهف يبلغ طوله 500 متر يعرف باسم "كوفا دونز" أو "كويفا دونز"، ويقع بالقرب من ميلاريس، بالقرب من فالنسيا بإسبانيا.

كان موقع الكهف معروفًا منذ فترة طويلة للسكان المحليين ويرتاده المتجولون والمستكشفون، لكن وجود لوحات من العصر الحجري القديم لم يلاحظه أحد حتى قام باحثون من جامعتي سرقسطة وأليكانتي، التابعتين لجامعة ساوثامبتون في المملكة المتحدة، بالاكتشاف المثير. في يونيو 2021.

وقد نُشرت الآن نتائج دراسة عن الفن الصخري، تسلط الضوء على أهميته الحقيقية، في مجلة العصور القديمة. يوصف الموقع في كوفا دونز بأنه موقع رئيسي للفنون الصخرية، مشابه لتلك الموجودة في مناطق أخرى من إسبانيا، مثل كانتابريا أو جنوب إسبانيا أو فرنسا أو الأندلس، ولكنها تفتقر إلى هذه المنطقة بالذات.

قام فريق البحث، بقيادة الدكتور آيتور رويز ريدوندو من جامعة سرقسطة، والدكتورة فيرجينيا بارسيلا غونزاليس من جامعة أليكانتي، والدكتور شيمو مارتوريل بريز، من جامعة أليكانتي أيضًا، بتوثيق دقيق حول مائة "زخارف" أو رسومات في Cova Dones حتى الآن.

إن العدد الكبير من الزخارف وتنوع التقنيات المستخدمة في إنشائها يجعل من الكهف أهم موقع للفنون الصخرية من العصر الحجري القديم على ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​الشرقي لشبه الجزيرة الأيبيرية. من المحتمل أن يكون كهف العصر الحجري القديم يحتوي على أكبر عدد من الزخارف المكتشفة في أوروبا منذ أتكسورا في عام 2015.

تسلط الدراسة الضوء على وجود ما لا يقل عن 19 تمثيلاً حيوانيًا مؤكدًا، بما في ذلك الغزلان والخيول والأرخص والأيائل. ومن المثير للاهتمام أن غالبية اللوحات كانت مصنوعة من الطين. وفقًا للدكتور رويز ريدوندو، تم تمثيل الحيوانات والعلامات ببساطة عن طريق تلطيخ الأصابع والنخيل المغطاة بالطين على الجدران. سهلت بيئة الكهف الرطبة عملية التجفيف البطيئة، ومنعت أجزاء معينة من الطين من التفتت بسرعة وحافظت عليها حتى اليوم بطبقات من الكالسيت.

على الرغم من أن الرسم بالطين معروف في فن العصر الحجري القديم، إلا أن أمثلة استخدامه أو الحفاظ عليه نادرة. ومع ذلك، في كويفا دونز، هذه هي التقنية السائدة. ويشير الباحثون إلى أن أبحاثهم لا تزال في مراحلها الأولى، وهناك العديد من المجالات التي يجب دراستها واللوحات التي يجب توثيقها، لذلك من المرجح أن يتم الكشف عن المزيد من الأعمال الفنية في السنوات القادمة.

مصادر:

– مجلة العصور القديمة

– جامعة سرقسطة

– جامعة اليكانتي