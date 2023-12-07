يشكل القراد الآسيوي ذو القرون الطويلة تهديدًا محتملاً للماشية

أثار الاكتشاف الأخير للقراد الآسيوي طويل القرون في الولايات المتحدة مخاوف المزارعين وأصحاب الماشية. على الرغم من أنه لم يتم ربط القراد بأي أمراض لدى البشر، إلا أنه يمكن أن يشكل تهديدًا خطيرًا للماشية، حيث يستنزف دمها ويحتمل أن يسبب ضررًا لصحتها.

ويشير الباحثون والخبراء، مثل البروفيسور مارتن إدواردز من كلية موهلينبيرج، إلى أن القراد الآسيوي ذو القرون الطويلة هو في المقام الأول مشكلة بيطرية في هذا الوقت. إدواردز، الذي درس القراد على نطاق واسع، لم يصادف سوى عدد قليل من القراد الآسيوي طويل القرون في منطقة وادي ليهاي. ومع ذلك، فهو يشير إلى أن القراد يمثل مشكلة طويلة الأمد في جنوب المحيط الهادئ منذ أكثر من قرن.

تم العثور على القراد، المعروف بقدرته على التكاثر اللاجنسي والازدهار في المراعي غير المقصوصة، في 24 مقاطعة في ولاية بنسلفانيا. أصدرت وزارة الزراعة بالولاية، بالتعاون مع وزارة الزراعة بولاية نيوجيرسي، تحذيرات بشأن القراد وتأثيره المحتمل على الماشية.

في حين أنه من المعروف أن القراد يتجمع بالآلاف ويستنزف دم الحيوانات، إلا أنه لم يتسبب في انهيار كامل لمجموعات الماشية في البلدان الأخرى التي تم العثور عليها فيها. هذه أخبار مطمئنة للمزارعين مثل فيل كونتي، وهو مربي أغنام على خط مقاطعة بيركس ليهاي، والذي كان عليه أن يتعامل مع مشاكل طفيلية أخرى مثل الديدان السحائية.

اتخذ كونتي تدابير استباقية للسيطرة على القراد من خلال الاعتماد على دواجنه لإبقاء أعداد القراد تحت السيطرة. على الرغم من وجود القراد الآسيوي ذو القرون الطويلة في المقاطعات المجاورة، إلا أن كونتي لا يزال متفائلاً بشأن وضع مزرعته.

على الرغم من أن القراد الآسيوي طويل القرون لا يزال يخضع للمراقبة عن كثب من قبل الخبراء البيطريين وإدارات الزراعة، إلا أنه سيكون من الضروري إجراء المزيد من البحث واليقظة لفهم المخاطر المحتملة التي قد تشكلها على الماشية في المستقبل بشكل أفضل.