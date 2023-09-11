هل يمكن للذكاء الاصطناعي تولي آراء العملاء؟

قامت شركة Dentsu Creative بتطوير تجربة "العميل الاصطناعي"، وهي تجربة تعمل بالذكاء الاصطناعي توفر تعليقات حول العمل الإبداعي لثلاثة شخصيات خيالية من العملاء. وعلى الرغم من أن هذه التجربة أكثر مرحًا من كونها جادة، إلا أنها تسلط الضوء على التطبيقات المحتملة للذكاء الاصطناعي في الصناعة. تقترح الوكالة أنه يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لاختبار العمل الإبداعي الحقيقي والكشف عن الأفكار مع شخصيات العملاء الافتراضية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تطبيق الذكاء الاصطناعي لتصميم تجارب جذابة للعلامات التجارية ومساعدة العملاء في العثور على المنتجات المناسبة. ويمكن استخدامه أيضًا للإجابة على أسئلة العملاء المعقدة.

يجمع برنامج Artificial Client بين نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة، بما في ذلك InstructBLIP وViseme API من Microsoft Azure، لتحقيق إمكانات غير متوفرة بسهولة مع النماذج شائعة الاستخدام. تتيح هذه القدرة على اختبار نماذج الذكاء الاصطناعي وتدريبها والجمع بينها للوكالة إمكانية إنشاء نماذج أولية سريعة وبناء منتجات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. وفقًا لرئيس قسم التكنولوجيا في Dentsu Creative Amsterdam، لوك فينك، فإن الغرض من The Artificial Client هو عرض حالات الاستخدام المحتملة للذكاء الاصطناعي وإظهار كيف يمكن للعلامات التجارية إنشاء صوت ذكاء اصطناعي فريد من خلال مساعدي الذكاء الاصطناعي ذوي الصلة ذوي العلامات التجارية.

يؤكد بوريس نيهوم، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة Dentsu Creative Amsterdam، أنه على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة قيمة، إلا أنه لا يمكن أن يحل محل أهمية العلاقة الحقيقية بين العميل والوكالة. تنظر الوكالة إلى نماذج الذكاء الاصطناعي كوسيلة لاختبار حدود التكنولوجيا الحالية وتعزيز تجربة العملاء.

بشكل عام، يعد The Artificial Client بمثابة عرض ترفيهي للإمكانيات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في الصناعة الإبداعية. ومن خلال تسخير قوة نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة، يمكن للعلامات التجارية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحسين عملياتها الإبداعية وتقديم تجارب محسنة للعملاء.

مصادر:

– دنتسو كريتيف أمستردام

- إرشادBLIP

– واجهة برمجة تطبيقات Viseme الخاصة بـ Microsoft Azure