أعلن الناشر Aniplex عن لعبة جديدة على طراز الألعاب اللوحية بعنوان Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! سايكو تايشي! لنينتندو سويتش. من المقرر إصدار هذه اللعبة في عام 2024، وهي مستوحاة من سلسلة الرسوم المتحركة والمانجا الشهيرة Demon Slayer. ومع ذلك، في الوقت الحاضر، سيكون متاحًا فقط في اليابان.

قاتل الشياطين: كيميتسو نو يايبا – Mezase! سايكو تايشي! تتبع أول لعبة فيديو مقتبسة من السلسلة، Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles، والتي تم إطلاقها في عام 2021 ووصلت إلى Nintendo Switch في عام 2022. بينما توجد تفاصيل حول Mezase! سايكو تايشي! محدودة حاليًا، يقدم المقطع الدعائي للإعلان والموقع الرسمي لـ Demon Slayer لمحات عما يمكن أن يتوقعه اللاعبون.

على عكس النسخة السابقة من لعبة القتال، Mezase! سايكو تايشي! يبدو أنها تركز بشكل أكبر على تجربة تشبه ألعاب الطاولة، ومن المحتمل أن تكون مستوحاة من سلسلة Mario Party الشهيرة. على الرغم من عدم الكشف عن آليات لعب محددة، إلا أن محبي Demon Slayer يمكنهم توقع تجربة غامرة وجذابة مشابهة للعبة القتال التي لاقت استحسانًا.

على الرغم من أنه لم يتم تأكيد الإصدار الغربي، إلا أن هناك أمل في أن يحصل المشجعون خارج اليابان أيضًا على فرصة الاستمتاع بـ Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! سايكو تايشي!. يمكن لعشاق Demon Slayer على حدٍ سواء مشاركة حماسهم وترقبهم للعبة في التعليقات.

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