تقوم شركة Delta Dental of California بإخطار العملاء بحدوث خرق كبير للبيانات

أعلنت شركة Delta Dental of California، وهي شركة بارزة في مجال تأمين طب الأسنان، مؤخرًا عن حدوث اختراق كبير للبيانات أثر على ما يقرب من سبعة ملايين مريض. أدى الانتهاك، الناجم عن الوصول غير المصرح به من خلال برنامج MOVEit Transfer، إلى كشف البيانات الشخصية.

وقع الحادث الأمني ​​عندما استفادت جهات التهديد من ثغرة حقن SQL في البرنامج، والمعروفة باسم CVE-2023-34362. سمحت هذه الثغرة الأمنية بتنفيذ تعليمات برمجية عن بعد، مما مكن عصابة Clop Ransomware من اختراق العديد من المنظمات في جميع أنحاء العالم.

أصبحت شركة Delta Dental of California على علم بالاختراق في 1 يونيو 2023، وأكدت التحقيقات الداخلية اللاحقة أن جهات فاعلة غير مصرح لها قد وصلت إلى البيانات وسرقتها في الفترة ما بين 27 و30 مايو 2023. وتم الانتهاء من فحص شامل في 27 نوفمبر 2023 لتحديد مدى الانتهاك.

لقد تأثر ما يقرب من 6,928,932 من عملاء Delta Dental of California بهذا الاختراق. تتضمن المعلومات المخترقة الأسماء وأرقام الحسابات المالية وأرقام بطاقات الائتمان/الخصم ورموز الأمان.

وكجزء من استجابتها للاختراق، ستقوم شركة Delta Dental of California بتزويد المرضى المتأثرين بـ 24 شهرًا من خدمات مراقبة الائتمان المجانية وحماية سرقة الهوية. يمكن العثور على تعليمات حول كيفية التسجيل في هذه البرامج في الإشعارات الشخصية المرسلة إلى الأفراد المتضررين.

يُنصح العملاء بتوخي الحذر فيما يتعلق بالاتصالات غير المرغوب فيها، حيث قد تتم مشاركة بياناتهم مع جهات التصيد الاحتيالي والمحتالين وغيرهم من مجرمي الإنترنت.

يعد هذا الاختراق ثالث أكبر اختراق للبيانات يتعلق ببرنامج MOVEit Transfer، بعد اختراقات Maximus (11 مليونًا) وWelltok (8.5 مليون).

ومن الأهمية بمكان أن يتخذ الأفراد المتضررون إجراءات فورية لحماية معلوماتهم الشخصية ومراقبة حساباتهم المالية بحثًا عن أي نشاط مشبوه. تعمل شركة Delta Dental of California بجد لمعالجة الاختراق ومنع وقوع حوادث مستقبلية، مع التركيز على أهمية أمن البيانات في المشهد الرقمي اليوم.