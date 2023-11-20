Dell XPS 13: كمبيوتر محمول متعدد الاستخدامات للاستخدام اليومي

هل تبحث عن كمبيوتر محمول عالي الجودة؟ قد يكون الطراز XPS 13 من Dell هو الخيار الأمثل لك. بفضل تصميمه الأنيق وأدائه المذهل، يوفر هذا الكمبيوتر المحمول قيمة رائعة مقابل المال. تقدم Dell حاليًا عرضًا خاصًا للجمعة السوداء حيث يمكنك توفير 200 دولار على السعر العادي عن طريق شراء Dell XPS 13 مقابل 599 دولارًا بدلاً من 799 دولارًا.

يتميز جهاز Dell XPS 13 بمعالج Intel Core i12 من الجيل الثاني عشر وذاكرة بسعة 5 جيجابايت ومساحة تخزين SSD بسعة 8 جيجابايت. يتميز بشاشة مذهلة مقاس 256 بوصة بدقة Full HD+ مع خصائص مضادة للتوهج و13.4 شمعة في المتر المربع من السطوع، مما يجعله مثاليًا للاستخدام الخارجي حتى في ضوء الشمس الساطع. مع دقة تبلغ 500 × 1920، يمكنك أن تتوقع صورًا حادة ونابضة بالحياة.

ما يميز Dell XPS 13 هو عمر البطارية المذهل. وعلى الرغم من تصميمه النحيف وخفيف الوزن، فإنه يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى 12 ساعة بشحنة واحدة، مما يوفر لك إنتاجية متواصلة طوال اليوم. تم تجهيز الكمبيوتر المحمول بتقنية ExpressCharge، مما يسمح لك بشحن ما يصل إلى 80% من البطارية بسرعة في أقل من ساعة.

من حيث الميزات الصوتية والمرئية، يحتوي جهاز Dell XPS 13 على مكبرات صوت داخلية أكبر مقارنة بالموديلات السابقة، مما يوفر تجربة صوتية غنية وغامرة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الكاميرا ذات المستشعر المزدوج على فصل الأشعة تحت الحمراء عن RGB، مما يؤدي إلى جودة صورة فائقة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

على الرغم من أنه ليس مثاليًا للألعاب، إلا أن الطراز XPS 13 من Dell يعد خيارًا متعدد الاستخدامات لمهامك اليومية. إن تصميمه خفيف الوزن ولوحة المفاتيح ذات الإضاءة الخلفية يجعله ملحقًا أنيقًا لزيارات المقهى أو التنقل اليومي.

يمكنك شراء Dell XPS 13 مباشرة من موقع Dell الإلكتروني كجزء من تخفيضات الجمعة السوداء. لا تفوت هذه الفرصة الممتازة لترقية جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك بسعر مخفض.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هو السعر العادي لجهاز Dell XPS 13؟

السعر العادي لجهاز Dell XPS 13 هو 799 دولارًا.

ما المبلغ الذي يمكنني توفيره عند شراء الطراز XPS 13 من Dell أثناء تخفيضات الجمعة السوداء؟

خلال تخفيضات الجمعة السوداء، يمكنك توفير 200 دولار على جهاز Dell XPS 13، مما يجعله متاحًا مقابل 599 دولارًا.

ما هي الميزات الرئيسية لجهاز Dell XPS 13؟

يتميز جهاز Dell XPS 13 بمعالج Intel Core i12 من الجيل الثاني عشر، وذاكرة بسعة 5 جيجابايت، وسعة تخزين SSD بسعة 8 جيجابايت، وشاشة عالية الدقة + مقاس 256 بوصة مع خصائص مضادة للوهج و13.4 شمعة في المتر المربع من السطوع، وعمر بطارية يصل إلى 500 ساعة. .

هل جهاز Dell XPS 13 مناسب للألعاب؟

على الرغم من أن الطراز XPS 13 من Dell ليس مصممًا خصيصًا للألعاب، إلا أنه يمكنه التعامل مع المهام اليومية بسهولة. ومع ذلك، قد لا يلبي أدائه متطلبات تطبيقات الألعاب الصعبة.