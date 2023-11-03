تطرح Dell شاشات UltraSharp الجديدة ذات إمكانيات اللعب المحسنة

كشفت شركة Dell مؤخرًا عن أربع إضافات جديدة إلى مجموعة شاشات UltraSharp الخاصة بها، والتي لا توفر شاشات دقيقة الألوان للعمل فحسب، بل توفر أيضًا إمكانات لعب محسنة. تأتي هذه الشاشات الجديدة بحجمين، حيث توفر الموديلات مقاس 27 بوصة دقة 1440 بكسل، بينما توفر الشاشات مقاس 24 بوصة دقة 1080 بكسل. ما يميز هذه الشاشات عن غيرها هو معدلات التحديث الأعلى الخاصة بها، والتي تصل إلى 120 هرتز، وهو ضعف المعدل القياسي البالغ 60 هرتز الموجود عادةً في طرازات UltraSharp من Dell.

في حين أن اللاعبين يهتمون عادةً بمعدلات تحديث أعلى، فإن Dell تسلط الضوء على معدلات التحديث الأسرع هذه كجزء من جهد أوسع لتعزيز الراحة البصرية وتقليل إجهاد العين لجميع المستخدمين. بالإضافة إلى معدلات التحديث المتزايدة، تنبعث شاشات UltraSharp هذه من ضوء أزرق أقل ضررًا بكثير من الطرازات السابقة وتتميز بمستشعرات إضاءة محيطة مدمجة تقوم تلقائيًا بضبط السطوع ودرجة اللون بناءً على البيئة المحيطة.

الطرازان مقاس 27 بوصة في المجموعة هما شاشة Dell UltraSharp 27 (U2724D) وشاشة Dell UltraSharp 27 Thunderbolt Hub (U2724DE). تتميز كلتا الشاشتين بشاشات LCD مقاس 16:9 تغطي 98% من طيف الألوان DCI-P3. ومع ذلك، فإن شاشة Dell UltraSharp 27 Thunderbolt Hub هي التي تتميز بمنفذ Thunderbolt 4، مما يسمح للمستخدمين بتوصيل وشحن أجهزة الكمبيوتر المحمولة المتوافقة مع ما يصل إلى 90 واط من الطاقة.

وبالمثل، تختلف الشاشتان مقاس 24 بوصة — شاشة Dell UltraSharp 24 (U2424H) وشاشة Dell UltraSharp 24 USB-C Hub (U2424HE) — في خيارات الاتصال الخاصة بهما. في حين أن كلا الشاشتين توفران منافذ USB-C وUSB-A، فإن الأخير يوفر منفذ USB-C يدعم نقل الفيديو والبيانات مع توفير ما يصل إلى 90 واط من طاقة الشحن.

بالإضافة إلى هذه الشاشات المخصصة للألعاب، قدمت Dell أيضًا ثلاث شاشات لعقد مؤتمرات الفيديو مزودة بمكبرات صوت مزدوجة وميكروفونات وكاميرات ويب عالية الدقة. تلبي هذه الشاشات احتياجات المستخدمين المختلفة، حيث تقدم نسب عرض إلى ارتفاع ودقة مختلفة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هي الميزات الرئيسية لشاشات UltraSharp الجديدة من Dell؟ توفر شاشات UltraSharp الجديدة من Dell معدلات تحديث أعلى تبلغ 120 هرتز، وتنبعث منها ضوء أزرق أقل ضررًا، وتتميز بمستشعرات للضوء المحيط تعمل على ضبط السطوع تلقائيًا. كما أنها تأتي مع خيارات اتصال متنوعة، بما في ذلك USB-C وThunderbolt 4.

2. هل هذه الشاشات مناسبة للألعاب؟ نعم، تتمتع هذه الشاشات بمعدلات تحديث أعلى، مما يجعلها مناسبة للألعاب، وتوفر أيضًا راحة بصرية معززة لتقليل إجهاد العين لجميع المستخدمين.

3. ما هي الطرازات الموجودة في المجموعة التي توفر اتصال Thunderbolt؟ تعد شاشة Dell UltraSharp 27 Thunderbolt Hub (U2724DE) هي النموذج الوحيد في المجموعة الذي يوفر اتصال Thunderbolt مع منفذ Thunderbolt 4.

4. ما هي أسعار وتواريخ إصدار شاشات UltraSharp الجديدة من Dell؟ فيما يلي قائمة كاملة بالأسعار وتواريخ الإصدار: شاشة Dell UltraSharp 24 (U2424H) – متاحة في 9 نوفمبر بسعر يبدأ من 379.99 دولارًا

شاشة Dell UltraSharp 24 USB-C Hub (U2424HE) – متاحة في 9 نوفمبر بسعر يبدأ من 459.99 دولارًا

شاشة Dell UltraSharp 27 (U2724D) – متاحة في 9 نوفمبر بسعر يبدأ من 479.99 دولارًا

شاشة Dell UltraSharp 27 Thunderbolt Hub (U2724DE) – متاحة في 9 نوفمبر بسعر يبدأ من 649.99 دولارًا

شاشة مؤتمرات الفيديو مقاس 24 بوصة من Dell (P2424HEB) – متوفرة في 30 نوفمبر بسعر يبدأ من 509.99 دولارًا

شاشة مؤتمرات الفيديو مقاس 27 بوصة من Dell (P2724DEB) – متوفرة في 7 ديسمبر بسعر يبدأ من 699.99 دولارًا

شاشة مؤتمرات الفيديو المنحنية مقاس 34 بوصة من Dell (P3424WEB) – متوفرة الآن بسعر يبدأ من 949.99 دولارًا