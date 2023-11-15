زيادة مساحة تخزين Gmail إلى الحد الأقصى: ابحث عن رسائل البريد الإلكتروني الكبيرة وقم بإزالتها

هل سئمت من تلقي رسائل خطأ حول امتلاء صندوق الوارد الخاص بك في Gmail؟ لا تقلق! توفر Google مساحة تخزينية سحابية مجانية تبلغ 15 جيجابايت لمستخدميها، ولكن ماذا لو وصلت إلى الحد الأقصى المسموح به؟ حسنًا، لقد حان الوقت لإخلاء بعض المساحة عن طريق تحديد وحذف رسائل البريد الإلكتروني الكبيرة التي لا تفعل شيئًا سوى استنزاف مساحة التخزين الثمينة لديك.

البحث وتحديد الموقع

للبدء، افتح حساب Gmail الخاص بك وانتقل إلى شريط البحث. اكتب "الحجم: 5 ميجابايت" (أو أي حجم محدد تريده) واضغط على Enter. هاهو! ستعرض نتائج البحث جميع رسائل البريد الإلكتروني التي تساوي أو أكبر من الحجم المحدد.

فرز وترتيب

بعد ذلك، حان الوقت لفرز رسائل البريد الإلكتروني حسب الحجم للتعرف بسهولة على مسببي مشكلات التخزين لديك. انقر فوق خيار "الفرز حسب"، والذي يتم تمثيله عادةً بسهم متجه للأسفل، ويقع على الجانب الأيمن من شريط البحث. من القائمة المنسدلة، حدد "الحجم" وشاهد أكبر رسائل البريد الإلكتروني تسلط الضوء.

وداعا للفوضى

الآن يأتي الجزء المُرضي، وهو حذف رسائل البريد الإلكتروني التي تخزن المساحة. ما عليك سوى تحديد المربع الموجود بجوار كل بريد إلكتروني ترغب في توديعه. إذا كنت تريد حذف جميع رسائل البريد الإلكتروني الموجودة على الصفحة الحالية، فانقر فوق خيار "تحديد الكل" الموجود في الجزء العلوي. بمجرد تحديد اختياراتك، انقر فوق الزر "حذف" الموثوق به، والذي يُرمز إليه برمز سلة المهملات، وشاهد مساحة التخزين الخاصة بك تتوسع.

نصائح إضافية للتخزين الأمثل

يعد إفراغ سلة المهملات أمرًا ضروريًا لتحرير المساحة بشكل دائم. تذكر أن حذف رسائل البريد الإلكتروني من صندوق الوارد الخاص بك لا يؤدي إلى إزالتها تلقائيًا من حسابك؛ لقد تم نقلهم ببساطة إلى مجلد سلة المهملات الآمن. لذا، بعد حذف رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها، تأكد من إزالتها نهائيًا عن طريق إفراغ سلة المهملات.

لتحسين تجربة البحث بشكل أكبر، استفد من عوامل تشغيل البحث المتقدم في Gmail. يتيح لك ذلك تحسين بحثك من خلال الجمع بين معايير مختلفة مثل تصنيفات محددة أو رسائل البريد الإلكتروني غير المقروءة. على سبيل المثال، يمكنك استخدام عامل تشغيل البحث "أكبر: 5 ميجا بايت التسمية: البريد الوارد هو: غير مقروء" للعثور على رسائل البريد الإلكتروني الكبيرة وغير المقروءة على وجه التحديد داخل صندوق الوارد الخاص بك.

وأخيرًا، إذا وجدت أن حد الحجم الافتراضي لا يناسب احتياجاتك تمامًا، فلا تتردد في تعديله. قم بتعديل استعلام البحث الخاص بك ليشمل رسائل بريد إلكتروني أكبر أو أصغر بناءً على تفضيلاتك.

تذكر أن تحرير المساحة في Gmail لا يفيد صندوق الوارد الخاص بك فقط؛ كما أنه يؤثر أيضًا على خدمات Google الأخرى التي تشترك في نفس مساحة التخزين. لذا ابدأ في تنظيم حساب Gmail اليوم وإفساح المجال للأشياء المهمة في الحياة!

الأسئلة المتكررة

س: هل يمكنني زيادة سعة تخزين Gmail الخاصة بي إلى أكثر من 15 جيجابايت مجانًا؟

ج: على الرغم من أن Google تقدم خططًا مدفوعة للتخزين الإضافي، إلا أن الحصة المجانية البالغة 15 جيجابايت ثابتة ولا يمكن زيادتها.

س: هل سيؤدي حذف رسائل البريد الإلكتروني من حساب Gmail الخاص بي إلى حذفها من خدمات Google الأخرى؟

ج: نعم، تتم مشاركة سعة تخزين Gmail مع خدمات Google الأخرى. سيؤدي حذف رسائل البريد الإلكتروني من حساب Gmail الخاص بك إلى توفير مساحة لجميع خدمات Google باستخدام نفس مساحة التخزين.

س: هل يمكنني استعادة رسائل البريد الإلكتروني المحذوفة من مجلد سلة المهملات؟

ج: بمجرد حذف رسائل البريد الإلكتروني نهائيًا من مجلد سلة المهملات، لا يمكن استعادتها. تأكد من رغبتك في إزالتها قبل إفراغ سلة المهملات.

س: هل المرفقات متضمنة في حد التخزين؟

ج: نعم، يتم احتساب المرفقات، بالإضافة إلى رسائل البريد الإلكتروني والصور والمستندات والنسخ الاحتياطية لتطبيق WhatsApp، ضمن الحد الأقصى لسعة التخزين في Gmail.

س: هل هناك طريقة لتصفية رسائل البريد الإلكتروني الكبيرة وحذفها تلقائيًا؟

ج: لا يقدم Gmail ميزة مضمنة لحذف رسائل البريد الإلكتروني الكبيرة تلقائيًا. ومع ذلك، يمكنك إنشاء عوامل تصفية لتصنيف رسائل البريد الإلكتروني أو تصنيفها تلقائيًا بناءً على الحجم، ثم حذفها يدويًا.