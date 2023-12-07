صيادو أوهايو يحتفلون بموسم صيد الغزلان الناجح حيث تم حصاد أكثر من 70,000 غزال

اختتم الصيادون في ولاية أوهايو موسم صيد الغزلان ذي الذيل الأبيض الذي استمر لمدة أسبوع، حيث تم حصاد ما يزيد عن 70,000 ألف غزال. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للغزلان التي تم صيدها حتى الآن في عام 2023 إلى 167,732، وفقًا لإدارة الموارد الطبيعية في ولاية أوهايو (ODNR). وفي حين انخفضت هذه الأرقام بشكل طفيف مقارنة بأرقام العام السابق، إلا أنها لا تزال ضمن متوسط ​​الثلاث سنوات البالغ حوالي 71,000 غزال.

من بين المقاطعات العشر الأولى التي ساهمت في عملية الصيد الناجحة لهذا العام كانت كوشوكتون، وتوسكاراواس، وأشتابولا، حيث تم صيد 2,441 و2,260 و2,189 غزالًا على التوالي. لقد أثبتت هذه المقاطعات، إلى جانب موسكينغام، ونوكس، وكارول، وغيرنسي، وواشنطن، وليكينج، وهاريسون، نفسها كمناطق صيد رئيسية لمجتمع الصيد الشغوف في أوهايو.

تم الإبلاغ عن أنه تم إصدار عدد مذهل بلغ 389,181 تصريحًا للغزلان هذا العام، وتم شراء 37,543 من تراخيص الصيد هذه من قبل غير المقيمين. أشهر الصيادين خارج الولاية ينحدرون من بنسلفانيا وميشيغان ووست فرجينيا ونورث كارولينا ونيويورك.

يتكون تكوين الحصاد من 36% أيل عديم القرون (25,044) و64% أيل عديم القرون (45,074). كان التأثير الاقتصادي للصيد في ولاية أوهايو كبيرًا، حيث ساهم الصيادون بمبلغ مذهل قدره 1.9 مليار دولار في اقتصاد الولاية في عام 2022. وذلك وفقًا لتقرير أجراه معهد إدارة الحياة البرية والإدارة المستجيبة وSouthwick Associates.

كان حب الصيد واضحًا، حيث وجد أن 5% من السكان البالغين في ولاية أوهايو، أي ما يعادل حوالي 500,000 فرد، يشاركون بشغف في هذا المسعى الترفيهي. ومن بين هؤلاء الصيادين، يشارك 91% في صيد الغزلان، مما يجعله نشاط الصيد الأساسي في الولاية.

وبالنظر إلى المستقبل، سيستمر موسم الرماية حتى 4 فبراير 2024، في حين سيقام موسم الرماية في الفترة من 6 إلى 9 يناير. كما سيتم تنظيم عطلة نهاية أسبوع إضافية لصيد الغزلان بالأسلحة النارية في الفترة من 16 إلى 17 ديسمبر، مما يوفر فرصًا إضافية للصيادين للمشاركة. هوايتهم المفضلة.

يؤكد ODNR على التزامهم بالحفاظ على موارد الأسماك والحياة البرية في ولاية أوهايو وتحسينها، بالإضافة إلى موائلها للاستخدام المستدام والتقدير من قبل الجميع. يضمن هذا التفاني ازدهار تقاليد الصيد في ولاية أوهايو لسنوات قادمة.