قم بترقية منزلك باستخدام الإضاءة الذكية لموسم الأعياد

سرعان ما أصبحت الإضاءة الذكية أمرًا ضروريًا للمنازل الحديثة، وهل هناك وقت أفضل للترقية من موسم العطلات؟ تُعد الأضواء الذكية Twinkly String إضافة مثالية لديكور احتفالك، حيث توفر مجموعة من الميزات وعناصر التحكم التي ستجعل منزلك متألقًا. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاليًا صفقة محدودة المدة في Best Buy، حيث يمكنك الحصول على مجموعة 400-LED و60-LED Twinkly Dots بسعر مخفض قدره 120 دولارًا.

ما يميز أضواء Twinkly الذكية عن غيرها هو عناصر التحكم المتقدمة في التطبيق. على عكس مصابيح السلسلة التقليدية، يمكنك ضبط كل مصباح LED بشكل فردي على لون مختلف، مما يسمح بتخصيص لا نهاية له. يمكنك أيضًا إنشاء أنماطك الخاصة أو تنزيل الرسوم المتحركة من التطبيق لتقديم عرض ضوئي مبهر. تغطي مجموعة 400-LED الرئيسية 105 قدمًا، في حين يبلغ طول مجموعة 60-LED Dot 9.8 قدمًا، مما يوفر تغطية واسعة لأي مساحة.

يعد إعداد مصابيح Twinkly الذكية أمرًا سهلاً، وذلك بفضل التطبيق سهل الاستخدام. ما عليك سوى اتباع العملية الإرشادية للاقتران، وستكون جاهزًا للعمل في أسرع وقت. المصابيح مناسبة أيضًا للاستخدام الداخلي والخارجي، مع تصنيف IP44 لسلسلة الأضواء الرئيسية وتصنيف IP20 للنقاط. هذا يعني أنه يمكنك استخدامها لتزيين شجرة عيد الميلاد الخاصة بك أو تعزيز أي منطقة في منزلك.

توفر هذه الأضواء الذكية أيضًا تكاملًا سلسًا مع المساعدين الصوتيين المشهورين مثل Google Assistant وAmazon Alexa وApple HomeKit. يمكنك التحكم بسهولة في الأضواء باستخدام أوامر صوتية بسيطة، مما يجعلها أكثر ملاءمة لخلق أجواء مثالية.

ليست مصابيح Twinkly الذكية مثالية لموسم العطلات فحسب، بل يمكن الاستمتاع بها أيضًا على مدار العام. مع مصابيح LED التي تم تصنيفها لتدوم لمدة 30,000 ساعة، يمكنها توفير إضاءة مزاجية لأي مناسبة أو عطلة.

قم بترقية منزلك باستخدام أضواء Twinkly الذكية وأضف مستوى جديدًا من الإثارة إلى ديكورات عطلتك. لا تفوت هذه الصفقة محدودة المدة واجعل منزلك يتألق هذا الموسم. بالإضافة إلى ذلك، تحقق من أفكار هدايا الأعياد الرائعة الأخرى وابحث عن الهدايا المثالية لأحبائك.