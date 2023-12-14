الأنشطة البشرية تؤدي إلى انخفاض حاد في أعداد خفافيش بارباستيل الغربية

كشفت دراسة جديدة أجراها خبراء من جامعة إكستر وصندوق الحفاظ على الخفافيش (BCT) عن انخفاض صادم في أعداد الخفافيش البرباستيل الغربية في بريطانيا على مدار الـ 500 عام الماضية. ويشير البحث إلى أن هذا الانخفاض بدأ عندما تم قطع الأشجار التي تعتمد عليها الخفافيش في بناء السفن خلال الأيام الأولى لبناء الإمبراطورية البريطانية.

وباستخدام تقنيات تحليل الحمض النووي المتقدمة، تمكن الباحثون من تتبع انخفاض أعداد الخفافيش وتحديد فترات انخفاض التنوع الجيني وزواج الأقارب. توضح الدكتورة أورلي رازغور، عالمة البيئة الجزيئية وبيولوجيا الحفظ في الجامعة، أن "النتائج التي توصلنا إليها تكشف أن انخفاض أعداد الخفافيش البارباستيل في شمال وجنوب بريطانيا بدأ منذ حوالي 500 عام، بالتزامن مع قطع الأشجار على نطاق واسع لأغراض بناء السفن. من المحتمل أن يكون فقدان الغطاء الحرجي خلال هذه الفترة قد أدى إلى الانخفاض الذي لاحظناه، والذي استمر حتى يومنا هذا.

يشتهر الخفاش البارباستيل الغربي بملامحه المميزة، بما في ذلك الأذنان الكبيرتان اللتان تلتقيان في المنتصف، والوجه المسطح مع أنف يشبه الصلصال، والفراء الحريري الداكن مع أطراف بيضاء. وهو نوع صغير نسبيًا، يتراوح طوله بين 4 سم إلى 5 سم وطول جناحيه حوالي 26 سم. تلد الإناث جروًا واحدًا كل عام خلال أوائل الصيف.

أجرى الباحثون دراستهم من خلال التقاط وفحص الخفافيش البرباستيل الغربية في 15 غابة مختلفة في المملكة المتحدة وإسبانيا والبرتغال. تسمح هذه التقنية الرائدة للعلماء باكتساب نظرة ثاقبة حول الاتجاهات السكانية التاريخية وتوفر أداة حاسمة لجهود الحفاظ على الخفافيش.

تؤكد الدكتورة كاثرين بوجي، رئيسة قسم العلوم والمراقبة في فريق BCT، على أهمية هذا البحث، قائلة: "إن هذه التقنية ستغير قواعد اللعبة فيما يتعلق بالحفاظ على الخفافيش. لدينا الآن دليل على التراجع التاريخي للخفافيش البارباستيل، ولكننا بحاجة ماسة إلى أدلة مماثلة بالنسبة لأنواع الخفافيش الأخرى. يشير فريق BCT إلى أن أعداد الخفافيش في المملكة المتحدة ككل قد تكون في أدنى مستوياتها التاريخية، وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم تأثير الأنشطة البشرية على مجموعات الخفافيش بشكل كامل.

تم نشر نتائج هذه الدراسة في مجلة علم البيئة التطبيقية، لتسليط الضوء على العواقب المدمرة للتجاوزات البشرية وتوفير دعوة للعمل من أجل الحفاظ على ليس فقط الخفافيش البارباستيل الغربية ولكن أيضًا أنواع الخفافيش الأخرى.