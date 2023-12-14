يوفر تحديث Pixel الجديد ميزات مثيرة وإصلاحات للأخطاء

ملخص:

تم أخيرًا طرح أحدث إصدار من Pixel Features Drop لشهر ديسمبر، مما يوفر مجموعة من الميزات الجديدة وإصلاحات الأخطاء لأصحاب أجهزة Pixel. يركز هذا التحديث ربع السنوي على تحسين تجربة المستخدم واستقراره. بدءًا من التحسينات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وحتى عناصر التحكم المحسنة في الصور، يقدم التحديث شيئًا جديدًا للجميع.

الميزات الجديدة المفضلة:

يتمتع مستخدمو Pixel 8 Pro بإمكانية الوصول إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. يتضمن تطبيق Recorder الآن نموذج Gemini Nano الجديد، بينما يمكن إرسال مقاطع الفيديو إلى خوادم Google السحابية لتحسينها استنادًا إلى الذكاء الاصطناعي من خلال Video Boost.

بالنسبة لطرز Pixel الأخرى، تم تحسين عناصر التحكم في Portrait Light في الصور، مما يتيح للمستخدمين التقاط صور مذهلة دون عناء. علاوة على ذلك، هناك ميزة Photo Unblur الجديدة المصممة خصيصًا لأصحاب الحيوانات الأليفة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الآن استخدام أجهزة Pixel الخاصة بهم ككاميرات ويب، ورقمنة وتنظيم الإيصالات في Google Drive، وحتى تقديم معاينة للصور القادمة للموضوعات إذا كانوا يمتلكون Pixel Fold.

تحسينات لساعة Pixel:

يمكن أيضًا لمالكي Pixel Watch أن يفرحوا لأن التحديث الأخير يوفر وظائف جديدة ومثيرة. يمكن للمستخدمين الآن فتح هواتف Pixel الخاصة بهم باستخدام ساعاتهم، ومزامنة إعدادات عدم الإزعاج ووضع وقت النوم بين ساعاتهم وهواتفهم، والوصول إلى شاشة الاتصال مباشرة من معصمهم.

اكتشاف الميزات:

للحصول على نظرة عامة مرئية شاملة للميزات الجديدة والتحقق من توفرها على جهاز Pixel الخاص بك، يتم توفير صورة مفيدة.

إذًا، هل بدأت في استكشاف هذه الميزات الجديدة والمثيرة حتى الآن؟