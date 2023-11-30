استكشاف سماء الليل في ديسمبر 2023: متعة لمراقبي النجوم

لقد وصل شهر ديسمبر، إيذانًا بنهاية عام آخر مليء بالعجائب السماوية. بينما نستعد لاستقبال العام الجديد، لا تزال هناك بعض الأحداث الفلكية الأخرى التي يجب أن نتعجب منها في سماء الليل. دعونا نلقي نظرة فاحصة على ما يخبئه شهر ديسمبر لمراقبي النجوم.

1-4 ديسمبر: رقصة النجوم السماوية

في بداية الشهر، ترقبوا رقصة سماوية آسرة بين القمر والنجمين التوأم بولوكس وريجولوس. سيظهر بولوكس، وهو النجم الأكثر سطوعًا في كوكبة الجوزاء، بالقرب من القمر في الأول من ديسمبر. ومع ارتفاع القمر في الأفق الجنوبي الشرقي، سيكون بولوكس حوالي درجتين إلى اليمين وسيبدو وكأنه يتحرك في اتجاه عقارب الساعة. بطريقة حول القمر. في الفترة من 1 إلى 2 ديسمبر، سيظهر نجم لامع آخر، Regulus، بمظهر مذهل على يمين القمر، مما يخلق اقترانًا جميلاً.

13-14 ديسمبر: زخة شهب الجوزاء المذهلة

واحدة من أكثر زخات الشهب المتوقعة هذا العام، زخات الجوزاء، سوف تزين سمائنا. على عكس معظم زخات الشهب التي تنشأ من المذنبات، ترتبط شهب الجوزاء بكويكب يسمى 3200 فايثون. ولا يزال العلماء في حيرة من أمرهم بشأن طبيعة هذا الجسم، ويصنفونه على أنه “مذنب صخري” أو “مذنب ميت”. وبغض النظر عن تصنيفها، فإن وابل شهب الجوزاء يعد بعرض مبهر للشهب. وعندما يصل إلى ذروته يومي 13 و14 ديسمبر/كانون الأول، في ظل الظروف المثالية للسماء الصافية والحد الأدنى من التلوث الضوئي، قد يشهد مراقبو النجوم ما يصل إلى 150 نيزكًا في الساعة.

21 ديسمبر: احتضان الانقلاب الشتوي

نحتفل في 21 ديسمبر/كانون الأول بالانقلاب الشتوي، وهو اليوم الذي يميل فيه القطب الشمالي للأرض بعيدًا عن الشمس، مما يمثل البداية الرسمية لفصل الشتاء الفلكي. يقدم لنا هذا اليوم، المعروف بأقصر يوم في السنة، 9 ساعات و26 دقيقة و13 ثانية فقط من ضوء النهار. ومع ذلك، ابتداء من هذه النقطة، ستزداد ساعات النهار تدريجيا في جميع أنحاء نصف الكرة الشمالي حتى الانقلاب الصيفي في يونيو.

25-26 ديسمبر: البدر ينير سماء عيد الميلاد

بينما ننغمس في روح الاحتفال، تنتظرنا هدية خاصة يومي 25 و26 ديسمبر - اكتمال قمر عيد الميلاد. يضيء هذا القمر المكتمل، المعروف باسم القمر البارد، ليلة الشتاء بوهجه المشع. وفقًا للقبائل الأمريكية الأصلية وتقويم المزارعين القدامى، يُعرف أيضًا اكتمال القمر في شهر ديسمبر باسم القمر الثلجي، أو قمر الصقيع، أو قمر الشتاء صانع، أو قمر الليل الطويل، مما يعكس الطقس البارد والثلجي المرتبط بهذا الوقت من العام. لذا، أثناء انتظار وصول سانتا، تأكد من قضاء بعض الوقت والتعجب من الجمال المضيء لقمر عيد الميلاد.

أسئلة وأجوبة:

1. ما هو زخة شهب الجوزاء؟

يعد دش نيزك Geminid حدثًا سنويًا يقام في شهر ديسمبر عندما تمر الأرض عبر الحطام الذي خلفه الكويكب 3200 Phaethon.

2. ما الذي يسبب الانقلاب الشتوي؟

ويحدث الانقلاب الشتوي عندما يميل القطب الشمالي للأرض بعيدا عن الشمس، مما يؤدي إلى أقصر نهار وأطول ليل في العام.

3. لماذا يسمى اكتمال القمر في شهر ديسمبر بالقمر البارد؟

غالبًا ما يشار إلى اكتمال القمر في شهر ديسمبر باسم القمر البارد بسبب الطقس البارد والثلجي الذي يشهده هذا الوقت من العام. وهو معروف أيضًا بأسماء أخرى مثل Snow Moon أو Frost Moon أو Winter Maker Moon أو Long Night Moon.