أوضحت وزارة الحفاظ على البيئة بولاية نيويورك (DEC) مؤخرًا موقفها من استخدام المركبات الجوية بدون طيار (UAVs) أو الطائرات بدون طيار في الصيد. في حين كانت هناك استفسارات حول استخدام الطائرات بدون طيار للمساعدة في استعادة الغزلان أو الدببة التي يتم صيدها بواسطة الصيادين، تؤكد لجنة حماية البيئة أن التتبع الأرضي والانتعاش جزء لا يتجزأ من الصيد ويجب ألا يتضمن استخدام الطائرات بدون طيار.

وفقًا للجنة حماية البيانات (DEC)، تم تصنيف الطائرات بدون طيار على أنها طائرات من قبل إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، واستخدامها لمساعدة الصيادين محظور بموجب قوانين ولاية نيويورك. ينطبق هذا القيد على كل من طياري الطائرات بدون طيار الهواة والترفيهية، بالإضافة إلى طياري الطائرات بدون طيار التجارية الذين يعملون بموجب لوائح إدارة الطيران الفيدرالية.

من المهم أن نلاحظ أن الارتباك ينشأ من حقيقة أن نفس القسم من القانون الذي يحظر استخدام الطائرات يحظر أيضًا استخدام الكلاب للمساعدة في صيد الغزلان أو الدببة. ومع ذلك، فإن لجنة حماية البيانات (DEC) مخولة بتنظيم وترخيص استخدام كلاب التتبع المقيدة خصيصًا لاستعادة الغزلان والدببة. لسوء الحظ، لا يوجد حكم مماثل لاستخدام الطائرات بدون طيار، وبالتالي، لا تستطيع لجنة حماية البيانات تنظيم استخدامها أو ترخيصها.

بالنسبة للصيادين الذين يحتاجون إلى المساعدة في تحديد موقع الغزلان أو الدب الميت أو المصاب، توصي لجنة حماية البيئة (DEC) بالاتصال بمدربي الكلاب المتطوعين والمرخصين والمقيدين. هناك العديد من المنظمات المتاحة لتقديم هذه الخدمة، بما في ذلك Deer Search, Inc. لوسط وشرق نيويورك، وDeer Search FLC, Inc. لمنطقة Finger Lakes، وDeer Search of WNY, Inc. لغرب نيويورك.

في الختام، فإن موقف لجنة حماية البيئة بشأن استخدام الطائرات بدون طيار في الصيد واضح، فهو غير مسموح به. يعد التتبع الأرضي والانتعاش من المهارات الأساسية للصيادين، واستخدام الطائرات بدون طيار في هذه الأنشطة محظور بموجب قوانين ولاية نيويورك. يجب على الصيادين الذين يحتاجون إلى المساعدة الاعتماد على مدربي الكلاب المرخصين للمساعدة في استعادة الغزلان أو الدب.