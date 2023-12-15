Death Stranding: نجاح كبير بين اللاعبين، ونجاح المبيعات غير واضح

في إعلان حديث، كشفت Kojima Productions وA24 أن لعبة Death Stranding، اللعبة الشهيرة من Hideo Kojima، قد تواصلت مع أكثر من 16 مليون لاعب عبر PlayStation 4 وPlayStation 5 والكمبيوتر الشخصي. يشمل هذا الرقم المثير للإعجاب كلاً من الوحدات المباعة واللاعبين الذين وصلوا إلى اللعبة من خلال خدمات الاشتراك المجانية مثل Game Pass وPlayStation Plus. والجدير بالذكر أن نسخة الكمبيوتر الشخصي من Death Stranding تم تقديمها أيضًا مجانًا على متجر Epic Games Store، مما أدى إلى توسيع نطاق وصولها.

قبل هذا الإعلان، أشارت آخر البيانات التي شاركتها شركة Kojima Productions إلى أن لعبة Death Stranding باعت أكثر من 5 ملايين نسخة حول العالم اعتبارًا من يوليو 2021. ومع ذلك، من غير المعروف حاليًا مدى نمو جمهور اللعبة منذ ذلك الحين.

للحصول على بعض السياق، دعونا نلقي نظرة على مبيعات العناوين السابقة التي أنشأها هيديو كوجيما خلال فترة وجوده في كونامي. لقد باعت سلسلة Metal Gear بأكملها، والتي تعود إلى عام 1987، 60.2 مليون نسخة مذهلة في جميع أنحاء العالم. تمثل سلسلة Metal Gear Solid غالبية هذه المبيعات، حيث تم بيع أكثر من 38 مليون وحدة اعتبارًا من مارس 2014.

على الرغم من أن أرقام المبيعات المحددة لألعاب Metal Gear Solid الفردية ليست حديثة، إلا أننا نعلم أن لعبة Metal Gear Solid 3: Snake Eater قد باعت أكثر من 4 ملايين نسخة اعتبارًا من 31 مارس 2014. ونظرًا لنجاح Death Stranding، يمكننا أن نفترض بشكل معقول أنها لقد تجاوزت مبيعات هذه الدفعة. ومع ذلك، فإن المقارنات المباشرة مع عناوين Metal Gear Solid الأخرى تمثل تحديًا بسبب عدم وجود أرقام مبيعات محدثة لكليهما.

وبالنظر إلى المستقبل، تعمل شركة Kojima Productions حاليًا على Death Stranding 2، وهو الجزء الثاني المرتقب والذي يضم نفس الشخصيات المحبوبة التي يصورها ممثلون مثل Norman Reedus وLéa Seydoux. بالإضافة إلى ذلك، أعلن الاستوديو مؤخرًا عن مشروع آخر يسمى OD، تم إنشاؤه بالشراكة مع المخرج Jordan Peele وXbox Game Studios. في حين أن التفاصيل حول التطوير التنظيمي لم يتم الكشف عنها بعد، فمن المعروف أن اللعبة ستستخدم تقنية الألعاب السحابية.

بشكل عام، لا يمكن إنكار نجاح لعبة Death Stranding، مع وجود قاعدة ضخمة من اللاعبين تمتد عبر منصات متعددة. ومع ذلك، فإن أرقام المبيعات الدقيقة والمقارنات مع عناوين Kojima السابقة لا تزال بعيدة المنال. ومع ذلك، ينتظر المشجعون بفارغ الصبر إصدار لعبة Death Stranding 2 والمشروع الغامض OD.