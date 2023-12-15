لعبة Death Stranding تتمتع بقاعدة قوية من اللاعبين وأرقام المبيعات، متجاوزة ألقاب Kojima السابقة

في شراكة مثيرة بين Kojima Productions وA24، أعلن استوديو الإنتاج مؤخرًا أن لعبة Death Stranding قد استحوذت على "أكثر من 16 مليون بورتر عبر أجهزة PlayStation 4 وPlayStation 5 والكمبيوتر الشخصي". يأخذ هذا الرقم الرائع في الاعتبار كلاً من وحدات اللعبة المباعة واللاعبين الذين اختبروا اللعبة من خلال التجارب المجانية على Game Pass وPlayStation Plus وحتى Epic Games Store. سمح هذا الأخير لكل مستخدم بالمطالبة بنسخة بين ديسمبر 2022 ومايو 2023.

في حين أن آخر البيانات الرسمية التي قدمتها شركة Kojima Productions كانت في يوليو 2021، عندما كشف رئيس النشر جاي بور أن لعبة Death Stranding باعت أكثر من 5 ملايين نسخة على مستوى العالم، فمن الصعب تتبع نمو جمهورها منذ ذلك الحين. ومع ذلك، فمن الواضح أن شعبية اللعبة قد ارتفعت.

تم إطلاق Death Stranding في البداية في نوفمبر 2019، وكان أول مشروع مستقل للاستوديو بعد رحيل هيديو كوجيما عن كونامي. تمثل المقارنات مع عناوين Kojima السابقة تحت شعار Konami تحديًا بسبب نقص البيانات الحديثة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى بعض الأرقام:

حققت سلسلة Metal Gear بأكملها رقم مبيعات عالمي مثير للإعجاب بلغ 60.2 مليون نسخة منذ إنشائها في عام 1987. وتمثل سلسلة Metal Gear Solid الأغلبية، حيث تم بيع أكثر من 38 مليون وحدة اعتبارًا من مارس 2014. على الرغم من الأرقام المحددة لسلسلة Metal Gear الفردية الألعاب القوية ليست محدثة، يمكننا تقديم البيانات التالية بناءً على الملفات القديمة لهيئة الأوراق المالية والبورصات والتقارير المالية والنشرات الصحفية من شركة Konami:

- ميتال جير سوليد: أكثر من 7 ملايين نسخة (اعتبارًا من 31 مارس 2005)

- ميتال جير سوليد 2: أبناء الحرية: أكثر من 7 ملايين نسخة (اعتبارًا من 31 مارس 2005)

- لعبة ميتال جير سوليد 3: سنيك إيتر: أكثر من 4 ملايين نسخة (اعتبارًا من 31 مارس 2014)

- ميتال جير سوليد 4: بنادق الوطنيين: أكثر من 6 ملايين نسخة (اعتبارًا من مايو 2014)

- لعبة ميتال جير سوليد V: ذا فانتوم باين: أكثر من 6 ملايين نسخة (اعتبارًا من ديسمبر 2015)

على الرغم من أنه من الآمن افتراض أن Death Stranding قد تجاوزت مبيعات Metal Gear Solid 3، إلا أن إجراء مقارنة مباشرة مع العناوين الأخرى في سلسلة Metal Gear Solid يمثل تحديًا. من المرجح أن تكون الأرقام الحالية أعلى بكثير الآن، مع الأخذ في الاعتبار النجاح والشعبية المستمرة لـ Death Stranding.

ومن المثير للاهتمام أن شركة Kojima Productions تعمل حاليًا على تطوير لعبة Death Stranding 2، وهي التكملة المباشرة للعبة الأصلية. ستستمر القصة وستضم شخصيات رئيسية محبوبة يصورها ممثلون مشهورون مثل نورمان ريدوس وليا سيدو.

بالإضافة إلى ذلك، كشف الاستوديو مؤخرًا عن مشروعه الجديد، OD، بالتعاون مع المخرج Jordan Peele وXbox Game Studios. على الرغم من ندرة التفاصيل المحددة، إلا أن هذا المسعى القادم يهدف إلى الاستفادة من تكنولوجيا الألعاب السحابية، مما يعد بتجربة فريدة وغامرة للاعبين في جميع أنحاء العالم.