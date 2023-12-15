لعبة Death Stranding تتخطى 16 مليون لاعب وما زال العدد في ازدياد

في شراكة مثيرة بين Kojima Productions وA24، تم الكشف عن أن لعبة Death Stranding قد تواصلت مع أكثر من 16 مليون لاعب، عبر منصات PlayStation 4 وPlayStation 5 والكمبيوتر الشخصي. يشمل هذا العدد المذهل الوحدات المباعة واللاعبين الذين تفاعلوا مع اللعبة من خلال خدمات الاشتراك مثل Game Pass وPlayStation Plus. تجدر الإشارة إلى أن إصدار الكمبيوتر الشخصي من Death Stranding كان متاحًا بسخاء مجانًا على Epic Games Store، مما يسمح لكل مستخدم بالمطالبة بنسخة بين ديسمبر 2022 ومايو 2023.

سابقًا، في يوليو 2021، شارك جاي بور، رئيس النشر، أن لعبة Death Stranding باعت أكثر من 5 ملايين نسخة عالميًا. لسوء الحظ، بدون بيانات أكثر حداثة، من الصعب التأكد من نمو جمهور اللعبة منذ ذلك الحين. ومع ذلك، لا تزال الأرقام تتحدث كثيرًا عن شعبية اللعبة.

يمثل Death Stranding، الذي تم إصداره في نوفمبر 2019، أول مشروع لشركة Kojima Productions بعد رحيل Hideo Kojima عن Konami. في حين أن المقارنات المباشرة مع أعمال كوجيما السابقة لدى الناشر الياباني تمثل تحديًا بسبب نقص البيانات الجديدة، فلنلقي نظرة فاحصة على مبيعات سلسلة Metal Gear الشهيرة.

منذ إنشائها في عام 1987، باعت سلسلة Metal Gear رقمًا مذهلاً بلغ 60.2 مليون نسخة على مستوى العالم. والجدير بالذكر أن سلسلة Metal Gear Solid (MGS) تهيمن على هذا الرقم، حيث تم بيع أكثر من 38 مليون وحدة اعتبارًا من مارس 2014.

في حين أن أرقام المبيعات المحدثة لألعاب Metal Gear Solid ليست متاحة بسهولة، إلا أننا لدينا بعض الأفكار حول خمسة إدخالات رئيسية في السلسلة:

- ميتال جير سوليد: أكثر من 7 ملايين نسخة (اعتبارًا من 31 مارس 2005)

- ميتال جير سوليد 2: أبناء الحرية: أكثر من 7 ملايين نسخة (اعتبارًا من 31 مارس 2005)

- لعبة ميتال جير سوليد 3: سنيك إيتر: أكثر من 4 ملايين نسخة (اعتبارًا من 31 مارس 2014)

- ميتال جير سوليد 4: بنادق الوطنيين: أكثر من 6 ملايين نسخة (اعتبارًا من مايو 2014)

- لعبة ميتال جير سوليد V: ذا فانتوم باين: أكثر من 6 ملايين نسخة (اعتبارًا من ديسمبر 2015)

في حين أنه من الآمن أن نفترض أن Death Stranding قد تجاوزت مبيعات Metal Gear Solid 3، إلا أن إجراء مقارنة مباشرة مع عناوين MGS الأخرى يمثل تحديًا. يعد الافتقار إلى أرقام المبيعات المحدثة عاملاً رئيسياً، ومن المهم ملاحظة أن إجمالي مبيعات Death Stranding يتجاوز علامة الـ 5 ملايين المعلن عنها في عام 2021.

حاليًا، تعمل شركة Kojima Productions بجد على لعبة Death Stranding 2 المرتقبة، وهي تكملة مباشرة للعبة الأصلية تضم شخصيات محبوبة يصورها ممثلون موهوبون مثل Norman Reedus وLéa Seydoux. بالإضافة إلى ذلك، كشف الاستوديو مؤخرًا عن مشروع آخر مثير للاهتمام يسمى OD، وهو تعاون مع المخرج المحترم Jordan Peele واستوديوهات Xbox Game. في حين لم يتم الكشف عن تفاصيل محددة بخصوص التطوير التنظيمي، فقد تم التأكيد على أن اللعبة ستدمج تقنية الألعاب السحابية، مما يعد بتجربة لعب لا تُنسى للاعبين.

مع استمرار شركة Kojima Productions في جذب الجماهير في جميع أنحاء العالم، فإن مستقبل Death Stranding ومشاريعها القادمة يحمل وعودًا هائلة، مما يضمن انتظار المعجبين بفارغ الصبر لإبداعاتهم الرائدة التالية.