النسخة الجديدة من فيلم Death Stranding تكشف عن عدد مثير للإعجاب من اللاعبين

في تحول مفاجئ للأحداث، يجري حاليًا العمل على فيلم واقعي مقتبس من لعبة الفيديو الشهيرة Death Stranding. وبينما يترقب المشجعون بفارغ الصبر إصدار هذا التعديل، ظهرت معلومات جديدة بخصوص عدد اللاعبين الذين جربوا اللعبة منذ إطلاقها الأصلي على جهاز PS4.

مؤخرًا، أعلنت شركة Kojima Productions وA24 عن شراكة، وفي بيان صحفي، تم الكشف عن أن Death Stranding تواصلت مع عدد مذهل من "أكثر من 16 مليون بورتر" عبر منصات مختلفة، بما في ذلك PlayStation 4 وPlayStation 5 والكمبيوتر الشخصي. يشمل هذا الرقم المذهل كلا من الوحدات المباعة واللاعبين الذين جربوا اللعبة من خلال خدمات الاشتراك مثل Game Pass وPlayStation Plus.

ومن الجدير بالذكر أن نسخة الكمبيوتر الشخصي من لعبة Death Stranding أصبحت متاحة أيضًا مجانًا على متجر Epic Games Store خلال فترات محددة، مما يسمح لعدد لا يحصى من المستخدمين بالمطالبة بنسخة. وقد ساهم هذا بلا شك في زيادة عدد اللاعبين المثير للإعجاب، حيث وصلت اللعبة إلى جمهور أوسع.

ومع ذلك، لا يزال من الصعب إجراء مقارنة مباشرة بين نجاح Death Stranding والعناوين السابقة التي أنشأها Hideo Kojima خلال فترة وجوده مع Konami، نظرًا لندرة البيانات الجديدة حول أرقام المبيعات. منذ إصدارها في نوفمبر 2019، أصبحت لعبة Death Stranding أول لعبة تنتجها شركة Kojima Productions بعد رحيل Kojima عن Konami.

على الرغم من أنه لم يتم الكشف عن أرقام مبيعات محددة للعبة Death Stranding تتجاوز الـ 5 ملايين نسخة المعلن عنها عالميًا في عام 2021، إلا أنه يمكن الافتراض أنها تجاوزت مبيعات Metal Gear Solid 3، نظرًا لانتشارها وشعبيتها الأوسع.

بالنظر إلى سلسلة Metal Gear ككل، فقد تراكمت لديها إجمالي ملحوظ بلغ 60.2 مليون نسخة تم بيعها في جميع أنحاء العالم منذ بدايتها في عام 1987. وقد ساهمت سلسلة Metal Gear Solid، على وجه الخصوص، بشكل كبير في هذا الرقم، حيث تم بيع أكثر من 38 مليون وحدة. اعتبارًا من مارس 2014.

بينما ينتظر مجتمع الألعاب بفارغ الصبر إصدار لعبة Death Stranding 2، وهي التكملة المباشرة التي تضم شخصيات محبوبة يصورها ممثلون مثل Norman Reedus وLéa Seydoux، تواصل شركة Kojima Productions جذب الجماهير بإبداعاتهم. أعلن الاستوديو أيضًا مؤخرًا عن تعاونه مع المخرج Jordan Peele واستوديوهات Xbox Game في مشروع غامض بعنوان OD. على الرغم من أن التفاصيل لم يتم الكشف عنها بعد، فقد تم التأكيد على أنها ستستخدم تقنية الألعاب السحابية، مما يترك المشجعين متحمسين لمعرفة المزيد.

في الختام، فإن عدد اللاعبين في لعبة Death Stranding مثير للإعجاب بلا شك، ومن المتوقع أن تصبح سلسلة أكثر بروزًا مع الفيلم المقتبس والأجزاء التالية.