Samsung Galaxy Watch 6 Classic والكمبيوتر المحمول Galaxy Book3 Pro: أحدث العروض والخصومات

يفرح عشاق سامسونج بوجود بعض العروض المثيرة على Samsung Galaxy Watch 6 Classic الجديدة وطراز 2023 من الكمبيوتر المحمول Galaxy Book3 Pro. سواء كنت في السوق لشراء ساعة ذكية أنيقة أو كمبيوتر محمول قوي، فإن هذه العروض تستحق الاهتمام.

عروض سامسونج جالاكسي ووتش 6 الكلاسيكية:

تقدم Best Buy حاليًا ساعة Samsung Galaxy Watch 6 Classic مقابل 349.99 دولارًا فقط لشحنها بحجم 43 مم و379.99 دولارًا لطرازات 47 مم. عادةً ما يتم بيع هذه الإصدارات الجديدة بسعر 400 دولار و430 دولارًا على التوالي، لذلك ستوفر مبلغًا قويًا يبلغ 50 دولارًا. تمثل هذه الصفقات أيضًا أدنى سعر جديد على الإطلاق في أمازون. تتميز Galaxy Watch 6 Classic بهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ، مما يمنحها مظهرًا أكثر تقليدية للساعة، بينما لا تزال تقدم جميع الميزات الذكية للساعة الذكية الحديثة.

صفقة الكمبيوتر المحمول Samsung Galaxy Book3 Pro:

إذا كنت بحاجة إلى جهاز كمبيوتر محمول قوي، تبيع أمازون حاليًا طراز 2023 من طراز Samsung Galaxy Book16 Pro مقاس 3 بوصة مقابل 1,149.99 دولارًا أمريكيًا. يعد هذا خصمًا كبيرًا قدره 300 دولارًا أمريكيًا عن السعر العادي البالغ 1,450 دولارًا أمريكيًا، مما يجعله أقل سعر متاح. يوفر الإصدار الاحترافي لجهاز Galaxy Book3 Pro عمرًا أطول للبطارية، وشاشة AMOLED WQXGA+ مذهلة بنسبة 16:10، وكاميرا ويب عالية الدقة بدقة 1080 بكسل. مع شاشة AMOLED 120 هرتز 16:10، ومعالج Intel Core i5-1340P، وذاكرة وصول عشوائي سعتها 16 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 512 جيجابايت، يعد هذا الكمبيوتر المحمول مثاليًا للعمل والترفيه.

عروض سامسونج جالاكسي تاب S9/+:

علاوة على ذلك، هناك عروض مثيرة على أجهزة Samsung Galaxy Tab S9/+ اللوحية الجديدة التي تعمل بنظام Android. تدير أمازون حاليًا عرضًا ترويجيًا يتضمن ما يصل إلى 75 دولارًا من أرصدة أمازون. على سبيل المثال، يمكنك الحصول على جهاز Galaxy Tab S11 مقاس 9 بوصة بسعة تخزينية تبلغ 128 جيجابايت مقابل 757.26 دولارًا أمريكيًا، بالإضافة إلى رصيد بقيمة 50 دولارًا أمريكيًا من أمازون. وبالمثل، فإن جهاز Galaxy Tab S12.4+ مقاس 9 بوصة، والمتوفر بتكوينات 256 جيجابايت و512 جيجابايت، يأتي مع رصيد بقيمة 75 دولارًا من Amazon. توفر هذه الأجهزة اللوحية ميزات عالية الأداء وتعد خيارًا رائعًا للإنتاجية ومهام الوسائط المتعددة.

أسئلة وأجوبة:

– هل يمكنني استخدام Samsung Galaxy Watch 6 Classic مع هاتف iPhone؟ نعم، الساعة متوافقة مع أجهزة Android وiOS.

– هل يأتي الكمبيوتر المحمول Samsung Galaxy Book3 Pro مزودًا بشاشة تعمل باللمس؟ نعم، تحتوي على شاشة تعمل باللمس.

– هل أجهزة Samsung Galaxy Tab S9/+ اللوحية متوافقة مع القلم؟ نعم، فهي متوافقة مع قلم S Pen.

هذه العروض محدودة المدة، لذا تأكد من الاستفادة منها قبل انتهاء صلاحيتها. سواء كنت تبحث عن ساعة ذكية جديدة، أو كمبيوتر محمول قوي، أو جهاز لوحي عالي الأداء، فإن سامسونج توفر لك هذه العروض الرائعة.

المصادر: بست باي، أمازون.