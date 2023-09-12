من المتوقع أن يكون سعر iPhone 15 Pro Max أعلى

من المقرر أن تكشف شركة Apple عن جيلها الجديد من أجهزة iPhone، بما في ذلك iPhone 15 Pro Max الرائد، في حدث اليوم. تشير التقارير إلى أن متغيرات Pro الجديدة ستأتي بسعر أعلى مقارنة بالطرز السابقة.

ومع ذلك، هناك بعض الأخبار الجيدة لأولئك الذين يتطلعون إلى شراء الطراز الحالي، iPhone 14 Pro Max. قبل حدث الليلة، خفضت أمازون المملكة المتحدة سعر هاتف iPhone 128 Pro Max بسعة 14 جيجابايت باللون الأسود إلى 999 جنيهًا إسترلينيًا، وهو خصم بنسبة 17٪ عن سعره الأصلي. قد يكون هذا الخصم مهمًا لأولئك الذين يتطلعون إلى الترقية من الطراز الأقدم.

في حين أن النموذج الحالي قد يوفر وفورات، فمن المفيد التفكير في ما يخبئه iPhone 15 Pro Max. وفقًا للشائعات، من المتوقع أن يتميز الجهاز الرئيسي الجديد باتصال USB-C، وشحن أسرع بقدرة 35 واط، وإطار مُعاد تصميمه بإطارات أنحف. ومع ذلك، قد تأتي هذه الترقيات بتكلفة أعلى مقارنة بجهاز iPhone 14 Pro Max.

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التعاريف:

– iPhone 15 Pro Max: الهاتف الذكي الرائد القادم من شركة Apple، ومن المتوقع أن يتم الكشف عنه في حدث ما.

- iPhone 14 Pro Max: الهاتف الذكي الرائد الحالي من شركة Apple.

- المتغيرات الاحترافية: تشير إلى الطرازات المتطورة في تشكيلة iPhone.

- اتصال USB-C: نوع من الموصلات يسمح بنقل البيانات وسرعات الشحن بشكل أسرع.

- شحن بقوة 35 واط: تشير إلى قدرة شحن الجهاز بقوة 35 واط.

- إطار من التيتانيوم: مادة يمكن استخدامها لإطار هاتف iPhone 15 Pro Max، والتي يمكن أن توفر متانة إضافية.

- الحواف الرفيعة: تشير إلى الحجم المنخفض للحدود حول شاشة هاتف iPhone، مما يؤدي إلى زيادة مساحة العرض.

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