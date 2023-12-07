العنوان: Jersey City تدفع التسويات في دعاوى التمييز

ملخص: توصلت Jersey City إلى تسويات في دعاوى قضائية متعددة متعلقة بالتمييز، بما في ذلك قضية تم فيها حرمان رجل أصم من مترجم لغة الإشارة أثناء جلسة المحكمة بشأن مخالفة وقوف السيارات. ستدفع المدينة للرجل 175,000 ألف دولار لحل الدعوى الفيدرالية. بالإضافة إلى ذلك، سيحصل ثلاثة موظفين آخرين في المدينة على تسويات يبلغ مجموعها 240,000 ألف دولار. تسلط التسويات الضوء على ضرورة الوصول المتساوي والمعاملة العادلة للأفراد ذوي الإعاقة في نظام العدالة.

وافقت مدينة جيرسي سيتي مؤخرًا على دفع 175,000 ألف دولار لريان كويفاس، وهو رجل أصم رفع دعوى قضائية فيدرالية بعد أن فشلت المحكمة البلدية في توفير مترجم للغة الإشارة لجلسة الاستماع الخاصة بمخالفة وقوف السيارات. تم الاستشهاد بكويفاس لقيامه بإيقاف سيارته في ممر للحافلات، لكنه كان بحاجة إلى حل المخالفة من أجل استعادة رخصة قيادته، التي تم تعليقها بسبب مخالفة منفصلة.

على الرغم من طلبه مترجمًا، تم رفض طلب كويفاس وتأجيل قضيته مرارًا وتكرارًا بسبب عدم توفر مترجمين فوريين في المحكمة. لم يتم إثبات براءة كويفاس حتى أغسطس 2020، بعد أن واجه تأخيرات وتحديات كبيرة بسبب نقص أماكن الإقامة.

وتؤكد التسوية على أهمية توفير فرص متساوية للوصول إلى العدالة للأفراد ذوي الإعاقة. كان التمييز ضد كويفاس واضحًا، كما ذكرت القاضية سوزان ويجنتون التي سلطت الضوء على احتمال تجاهل المدينة المتعمد والغاشم للإبقاء على سياسة تمييزية لأكثر من 16 عامًا.

لم توضح Jersey City بعد ما إذا كان قد تم إجراء أي تغييرات على سياسة المحكمة البلدية الخاصة بها فيما يتعلق بتوفر المترجم الفوري. ومع ذلك، فإن أهمية هذه التسوية وغيرها من الدعاوى القضائية الأخيرة يجب أن تحث المدينة على إعادة تقييم ممارساتها والتأكد من أن جميع الأفراد، بغض النظر عن قدراتهم، يمكنهم المشاركة بفعالية في إجراءات المحكمة.

بالإضافة إلى تسوية كويفاس، وافق مجلس المدينة على تسويات لثلاث قضايا تمييز أخرى تتعلق بموظفي المدينة. وسيحصل كل من سينيا هيكس، وجوزيف درايتون، ودونا جارفين على تسويات بقيمة 95,000 ألف دولار، و85,000 ألف دولار، و60,000 ألف دولار على التوالي. تسلط هذه الحالات الضوء على أهمية معالجة التمييز في مكان العمل وتعزيز بيئة عمل أكثر شمولاً وعدالة.

بشكل عام، تعد هذه التسويات بمثابة تذكير لمدينة جيرسي والبلديات الأخرى بأن المساواة في الوصول إلى العدالة والإنصاف في مكان العمل هي حقوق أساسية يجب دعمها لجميع المواطنين.