تم الكشف عن تفاصيل جديدة: تقدم لعبة Final Fantasy 7 Rebirth ميزات وشخصيات مثيرة للعب

شاركت Square Enix مؤخرًا عددًا كبيرًا من تفاصيل اللعب الجديدة والصور المصاحبة للعبة Final Fantasy 7 Rebirth، بالإضافة إلى مقطع دعائي يرويه Red XIII يلخص أحداث الحلقة الأولى من الثلاثية. سيتم تضمين هذا الملخص في القائمة الرئيسية للعبة للاعبين الذين يحتاجون إلى تجديد معلوماتهم عن Final Fantasy 7 Remake. مع كل تحديث جديد، يقترب المعجبون من الإصدار المرتقب في 29 فبراير 2024.

ومن بين الميزات المثيرة التي أكدها الاستوديو عودة وضعي القتال النشط والكلاسيكي. سيكون لدى اللاعبين مرة أخرى خيار الاختيار بين العمل سريع الخطى أو النهج الأكثر إستراتيجية وتعمدًا. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم وضع صعوبة جديد يسمى Dynamic. يسمح هذا الوضع للاعبين بتوديع التسوية التقليدية من خلال تكييف مستوى صعوبة الأعداء وفقًا لقدرات اللاعب، مما يجعل اللعبة أكثر تحديًا أو يسمح بتحقيق انتصارات أسهل.

كشفت Square Enix أيضًا عن تفاصيل حول المناطق والشخصيات الجديدة في Rebirth. إحدى هذه المناطق هي منجم ميثريل، الذي كان في السابق منجمًا مزدهرًا يربط البرية بجونون. ومع ذلك، فقد تم إهماله بعد أن قامت شركة Shinra بتطوير معدن متفوق، وأصبح المنجم موبوءًا بالوحوش.

كما تم تقديم شخصيات جديدة. يحمل برودن، صاحب نزل كالم، العداء تجاه شينرا ويعرض مساعدة كلاود وأصدقائه على الهروب من أعدائهم من الشركات. بريسيلا، فتاة صغيرة مرحة تعيش بالقرب من جونون، لديها قلق عميق على سلامة الدلفين الذي تدربه، حيث قام مفاعل ماكو القريب بتلويث المياه المحيطة. بيلي، حفيد بيل ومالك مزرعة تشوكوبو، فقد والديه في سن مبكرة ويعرض تعليم كلاود ورفاقه أساسيات التقاط تشوكوبو مقابل زيارة متجر أخته. أخيرًا، تدير كلوي، أخت بيلي الطيبة، متجرًا في المزرعة حيث تبيع المواد الحرفية وغيرها من الأشياء الغريبة.

بالإضافة إلى الشخصيات الجديدة، قامت Square Enix بتوسيع قدرات Synergy التي ستكون متاحة في Rebirth. تسمح هذه الميزة لشخصيتين بتنفيذ هجمات مشتركة قوية، مع فتح قدرات مختلفة عندما يقوم اللاعبون برفع مستوى مجموعتهم. تشمل الأمثلة على قدرات التآزر هذه إطلاق Cloud Tifa على عدو لهجوم ترادفي يسمى Relentless Rush، وإلقاء Barret Red XIII بسرعة عالية لأداء Overfang.

علاوة على ذلك، كشفت Square Enix عن تفاصيل جديدة حول آليات اللعب في Red XIII، والتي تصبح شخصية قابلة للعب لأول مرة. تدور قدرات Red XIII حول الهجمات السحرية الجسدية السريعة وبعيدة المدى، مثل Starfust Ray. مهارته الفريدة، وضع الانتقام، تسمح له بتحويل قوة هجمات العدو ضدهم.

مع اقتراب تاريخ الإصدار، يمكن للجماهير توقع المزيد من التحديثات والمفاجآت المثيرة من Final Fantasy 7 Rebirth. مع إضافة قصة جديدة تركز على Zack والتضمين المحتمل لمعرض Sephiroth بأثر رجعي من Final Fantasy 7 Ever Crisis، تعد اللعبة بأن تكون تجربة مثيرة لكل من اللاعبين المخضرمين والوافدين الجدد على حد سواء.

أسئلة وأجوبة:

س: متى يكون تاريخ إصدار Final Fantasy 7 Rebirth؟

ج: من المقرر إصدار اللعبة في 29 فبراير 2024.

س: هل ستحتوي لعبة Final Fantasy 7 Rebirth على أوضاع لعب جديدة؟

ج: نعم، يمكن للاعبين توقع عودة أوضاع القتال النشطة والكلاسيكية، بالإضافة إلى إضافة وضع صعوبة جديد يسمى Dynamic.

س: هل هناك أي شخصيات جديدة في Final Fantasy 7 Rebirth؟

ج: نعم، ستقدم اللعبة شخصيات جديدة، بما في ذلك Broden وPriscilla وBilly وChloe.

س: ما هي قدرات التآزر في Final Fantasy 7 Rebirth؟

ج: قدرات التآزر هي هجمات مشتركة قوية يمكن لشخصيتين تنفيذها معًا، مع فتح قدرات إضافية عندما يقوم اللاعبون برفع مستوى مجموعتهم.

س: هل سيكون Red XIII شخصية قابلة للعب في Final Fantasy 7 Rebirth؟

ج: نعم، ستكون Red XIII شخصية قابلة للعب في اللعبة، وتتمتع بقدرات قتالية فريدة ومهارة تسمى Vengeance Mode.

س: هل هناك أي اتصالات بين Final Fantasy 7 Rebirth وFinal Fantasy 7 Ever Crisis؟

ج: نعم، ستحتوي Final Fantasy 7 Rebirth على قصة جديدة تركز على Zack، وقد تكون هناك أيضًا عناصر من معرض Sephiroth الاستعادي متضمنة في Final Fantasy 7 Ever Crisis. (المصدر: IGN فرنسا)