شرطة العاصمة تقدم برنامجًا مبتكرًا لمكافحة تزايد عمليات سرقة السيارات والسرقة

استجابة للزيادة المثيرة للقلق في عمليات اختطاف السيارات والسرقة في مقاطعة كولومبيا، تقوم إدارة شرطة العاصمة (MPD) بتنفيذ مبادرة رائدة تهدف إلى تمكين السكان من حماية سياراتهم. ستوفر المرحلة الثانية من البرنامج التجريبي، المقرر إطلاقها يوم الثلاثاء 5 ديسمبر، علامات تتبع رقمية مجانية للسائقين المؤهلين، مما يمكنهم من تتبع سياراتهم المسروقة واستعادتها بشكل أكثر فعالية.

سيقوم مسؤولو MPD بتوزيع أجهزة Apple AirTags وTile المتطورة خلال الأحداث التفاعلية المقرر عقدها يومي 5 و6 ديسمبر. وقد تلقت المرحلة الأولية، التي تم تقديمها في أوائل نوفمبر، استجابة إيجابية من السكان، الذين أقروا بإمكانيات علامات التتبع في حماية سياراتهم من المجرمين. ومن خلال وضع أجهزة التتبع في سياراتهم، يمكن للسائقين زيادة فرص استعادة ممتلكاتهم المسروقة بشكل كبير.

يعد تنفيذ علامات التتبع خطوة حاسمة نحو مكافحة ارتفاع معدل الجريمة ومحاسبة الجناة. إن القدرة على تحديد موقع المركبات المسروقة واستعادتها لا تقلل العبء المالي على الضحايا فحسب، بل تعزز أيضًا جهود إنفاذ القانون للقضاء على سرقة السيارات والسرقة في المدينة.

أثناء أحداث التوزيع، سيكون موظفو التوعية المجتمعية المخصصون في MPD متواجدين لتثبيت علامات التتبع في المركبات وتقديم المساعدة في إعداد تطبيق الهاتف المحمول المرتبط. السكان الذين يعيشون في مناطق خدمة الشرطة (PSA) 107 و507 مؤهلون لحضور هذه الأحداث والحصول على أدوات التتبع المجانية.

سيتم التوزيع في ملعب آر إف كيه رقم 3 في 1900 شارع إيست كابيتول، شمال شرق البلاد. ستستمر الفعاليات حتى نفاد الإمدادات، وسيتم تقديم أجهزة التتبع على أساس أسبقية الحضور. تشجع MPD السكان المؤهلين على الاستفادة من هذا البرنامج المبتكر لحماية سياراتهم بشكل استباقي والمساهمة في السلامة العامة وأمن المجتمع.