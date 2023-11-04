كيفية تعظيم عمر البطارية على جهاز الكمبيوتر المحمول الذي يعمل بنظام Windows

يمكن أن يكون عمر البطارية مصدر قلق كبير لمستخدمي الكمبيوتر المحمول، ولكن هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكنك استخدامها لتمديدها. على الرغم من أن عمر بطارية الكمبيوتر المحمول وتاريخ شحنها يلعبان دورًا في قدرتها، إلا أن كيفية استخدام جهازك يمكن أن تُحدث فرقًا كبيرًا.

لتقييم الحالة الحالية للبطارية، فكر في إنشاء تقرير البطارية. في نظامي التشغيل Windows 10 و11، يمكنك بسهولة إنشاء تقرير البطارية باتباع بعض الخطوات البسيطة. أولاً، اضغط على مفتاح أيقونة Windows + R لإظهار نافذة التشغيل. ثم اكتب CMD وأدخل لفتح موجه الأوامر. بعد ذلك، اكتب "powercfg /batteryreport" ثم اضغط على "إدخال" لإنشاء التقرير. سيتم حفظ التقرير في مسار ملف يشبه C:UsersXXXXXbattery-report.html. انسخ مسار الرابط والصقه في متصفحك لعرض التقرير.

قم بمراجعة قسم "البطاريات المثبتة" في التقرير لمقارنة سعة التصميم مع سعة الشحن الكاملة الحالية. إذا كانت سعة الشحن الكاملة أقل من 80% من السعة التصميمية، فقد يكون الوقت قد حان لاستبدال البطارية. ومع ذلك، إذا كان الفرق ضئيلًا، فهناك خطوات يمكنك اتخاذها لتحسين عمر البطارية.

يمكن أن يساعد ضبط عادات استخدام الكمبيوتر المحمول في تحسين أداء البطارية. يمكن أن يكون لخفض سطوع الشاشة وتعديل إعدادات توفير الطاقة تأثير كبير. بالإضافة إلى ذلك، فكر في تقليل الوقت الذي يستغرقه الكمبيوتر المحمول ليصبح غير نشط وتكوين إعدادات وضع السكون عند إغلاق الغطاء. علاوة على ذلك، يوفر Windows 10 و11 خيارات وضع الطاقة التي يمكن تعديلها لتحقيق التوازن بين الأداء وعمر البطارية.

من المفيد استكشاف اقتراحات Microsoft لكل إصدار من إصدارات نظام التشغيل، حيث إنها تقدم توصيات محددة. بالإضافة إلى ذلك، تحقق مما إذا كانت الشركة المصنعة للكمبيوتر المحمول توفر برنامجًا لإدارة البطارية يمكنه تحسين استخدام البطارية.

بعد إجراء هذه التعديلات، قم بمراقبة أداء البطارية عن طريق إعادة تشغيل تقرير البطارية بعد عدة دورات شحن. من خلال تنفيذ هذه الاستراتيجيات، يمكنك زيادة عمر بطارية الكمبيوتر المحمول الذي يعمل بنظام Windows إلى أقصى حد والاستمتاع باستخدام أطول وأكثر كفاءة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: كيف يمكنني التحقق من الحالة الحالية لبطارية الكمبيوتر المحمول الخاص بي؟

ج: في نظامي التشغيل Windows 10 و11، يمكنك إنشاء تقرير البطارية عن طريق فتح موجه الأوامر وكتابة "powercfg /batteryreport". سيقدم التقرير نظرة عامة على السعة الحالية للبطارية.

س: متى يجب أن أفكر في استبدال بطارية الكمبيوتر المحمول الخاص بي؟

ج: إذا كانت سعة الشحن الكاملة لبطاريتك أقل من 80% من سعتها التصميمية، فقد يكون الوقت قد حان لاستبدالها.

س: كيف يمكنني تحسين عمر بطارية الكمبيوتر المحمول الخاص بي؟

ج: يمكن أن يساعد ضبط سطوع الشاشة وتعديل إعدادات توفير الطاقة وتقصير وقت الخمول وتكوين إعدادات وضع السكون على إطالة عمر البطارية. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحسين وضع الطاقة واستكشاف برامج إدارة البطارية الخاصة بالشركة المصنعة يمكن أن يزيد من تحسين أداء البطارية.

س: كم مرة يجب أن أعيد تشغيل تقرير البطارية؟

ج: يوصى بإعادة تشغيل تقرير البطارية بعد عدة دورات شحن لتقييم تأثير التعديلات التي تم إجراؤها لزيادة عمر البطارية إلى أقصى حد.