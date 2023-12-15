تقدم DashLane إمكانية تسجيل الدخول بدون كلمة مرور، مما يجعلها رائدة في عصر جديد من مديري بيانات الاعتماد

أطلقت DashLane، إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة كلمات المرور، مؤخرًا ميزة تسجيل الدخول المبتكرة بدون كلمة مرور، لتصبح أول مدير اعتماد يقدم هذه الوظيفة المتطورة. يمثل هذا معلمًا رئيسيًا في الصناعة، لأنه يلغي الحاجة إلى كلمة مرور رئيسية، مما يجعل تسجيل الدخول إلى DashLane أسرع ويقلل بشكل كبير من مخاطر هجمات التصيد الاحتيالي.

على عكس المنصات الأخرى التي تستخدم معيار FIDO، طورت DashLane نظامها الخاص لتقديم تجربة سلسة بدون كلمة مرور. ينبع قرار إنشاء الحل الخاص بها من التزام الشركة بتزويد المستخدمين بطريقة تسجيل دخول آمنة وموثوقة تتوافق مع معاييرها العالية.

تستخدم ميزة تسجيل الدخول الجديدة بدون كلمة مرور إما رقم التعريف الشخصي الخاص بالجهاز، أو التعرف على الوجه من خلال Face ID، أو مسح بصمات الأصابع عبر Touch ID لفتح خزائن كلمات المرور الخاصة بالمستخدمين. ويضمن هذا الإجراء الأمني ​​المعزز أن الأفراد المصرح لهم فقط هم من يمكنهم الوصول إلى معلوماتهم الحساسة، مما يقلل من مخاطر إعادة استخدام كلمة المرور وهجمات التصيد الاحتيالي.

بالإضافة إلى مزايا السرعة والأمان، قامت DashLane أيضًا بتبسيط عملية استرداد الحساب لمستخدمي تسجيل الدخول بدون كلمة مرور. ومن خلال الاستفادة من جهاز إضافي تم تسجيل دخوله إلى DashLane، يمكن للمستخدمين بسهولة استعادة الوصول إلى بياناتهم في حالة فقدان الجهاز أو تلفه.

حاليًا، ميزة تسجيل الدخول بدون كلمة مرور متاحة حصريًا لحسابات الخطط الشخصية الجديدة على منصات iOS وAndroid. ومع ذلك، تخطط DashLane لتوسيع هذه الميزة لتشمل جميع العملاء، بما في ذلك المستخدمين الحاليين وحسابات الأعمال، طوال عام 2024.

لإعداد حساب DashLane جديد والاستفادة من تسجيل الدخول بدون كلمة مرور، يقوم المستخدمون ببساطة باتباع التعليمات المقدمة خطوة بخطوة. من خلال هذا التحديث الرائد، يُحدث DashLane ثورة في الطريقة التي يدير بها المستخدمون بيانات الاعتماد الخاصة بهم ويمهد الطريق لعصر جديد من المصادقة الآمنة والسهلة.