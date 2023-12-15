تقدم Dashlane تجربة بدون كلمة مرور، وتجمع بين القياسات الحيوية وتشفير المعرفة الصفرية

أعلنت Dashlane، الشركة الرائدة في مجال إدارة كلمات المرور، عن ميزة جديدة تتيح للمستخدمين الاستمتاع بتجربة بدون كلمة مرور تمامًا. مع هذا التحديث، لن يضطر المستخدمون الجدد بعد الآن إلى إعداد كلمة مرور رئيسية وتذكرها عند إنشاء حساب. تخطط Dashlane لتوسيع خيار عدم كلمة المرور ليشمل المستخدمين الحاليين بحلول عام 2024.

وفقًا لـ Dashlane CTO Frederic Rivain، فإن هذه الخطوة تجعل Dashlane أول مدير اعتماد يقوم بإزالة كلمة المرور الرئيسية كأساس لحساباته الخالية من كلمة المرور. وبدلاً من ذلك، يمكن للمستخدمين إنشاء حساب وتسجيل الدخول دون الحاجة إلى كلمة مرور رئيسية. يؤكد Rivain على أن أسلوب Dashlane بدون كلمة مرور يختلف عن مفاتيح المرور المستندة إلى WebAuthn. بينما يدعم Dashlane مفاتيح المرور التي تسمح للمستخدمين بإنشاء مواقع ويب مختلفة وحفظها وتسجيل الدخول إليها، لا يتم استخدام مفاتيح المرور هذه لتشفير البيانات في قبو تطبيقات Dashlane. يتم فك تشفير بيانات التطبيق محليًا على جهاز المستخدم للوصول الآمن.

تسلط كارين والش، الرئيس التنفيذي لشركة Allegro Solutions، وهي شركة استشارات للأمن السيبراني، الضوء على أهمية نهج Dashlane. وتشير إلى أن Dashlane يجمع بين استراتيجيتين للتخفيف من مخاطر الهوية والوصول. أولاً، من خلال إزالة كلمات المرور والاعتماد على القياسات الحيوية، يجمع Dashlane بين عوامل "الشيء الذي تملكه" و"الشيء الذي أنت عليه" للمصادقة متعددة العوامل. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن Dashlane تشفيرًا صفر المعرفة، مما يضمن بقاء بيانات المستخدم مشفرة حتى في حالة حدوث خرق للبيانات. ومن خلال مزج هذه التقنيات، تهدف Dashlane إلى تقليل المخاطر التي تتعرض لها نفسها وعملائها.

ومع ذلك، ينصح كريج هاربر، المبشر الأمني ​​في Open Systems، بالحذر. في حين يتم تسويق بنية Dashlane بدون كلمة مرور على أنها "مقاومة للتصيد الاحتيالي"، يحذر هاربر من أنها ليست حلاً مضمونًا ضد الجهات التي تشكل تهديدًا. وهو يثير مخاوف بشأن التقدم في التزييف العميق الناتج عن الذكاء الاصطناعي، والذي قد يتجاوز تقنيات المصادقة البيومترية. على الرغم من ذلك، تمثل تجربة Dashlane بدون كلمة مرور خطوة مهمة إلى الأمام في تحسين الأمان والراحة لمستخدميها.