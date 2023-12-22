Dark Souls II تحتفل بالذكرى السنوية العاشرة مع اختتام الخوادم

بعد عقد من اللعب المثير والمعارك عبر الإنترنت، أعلنت شركة FromSoftware أنها ستغلق خوادم لعبة Dark Souls II، لعبة تقمص الأدوار المحبوبة. ويأتي هذا القرار بمثابة مفاجأة للعديد من المشجعين، حيث ستحتفل اللعبة بالذكرى السنوية العاشرة لها خلال أسابيع قليلة.

Dark Souls II، التي تم إصدارها في الأصل على PlayStation 3 وXbox 360، سرعان ما اكتسبت متابعين متخصصين بسبب أسلوب لعبها المليء بالتحديات وعالمها الغامر. لقد أمضى اللاعبون ساعات لا تحصى في استكشاف بيئاتها المظلمة والغلاف الجوي، ومحاربة أعداء هائلين، والانخراط في مواجهات مكثفة متعددة اللاعبين.

ومع ذلك، كل الأشياء الجيدة يجب أن تنتهي. اتخذت شركة FromSoftware القرار الصعب بإغلاق خوادم Dark Souls II، مما أدى فعليًا إلى إنهاء الجزء عبر الإنترنت من اللعبة. وهذا يعني أن اللاعبين لن يكونوا قادرين بعد الآن على التواصل مع الآخرين، أو استدعاء الحلفاء لتحدي معارك الزعماء، أو المشاركة في معارك حماية الأصناف النباتية التنافسية.

إلى جانب Dark Souls II، ستقوم FromSoftware أيضًا بإيقاف الخدمات عبر الإنترنت للعبة Armored Core: Verdict Day، وهي لعبة قتال ميكانيكية تم إصدارها في نفس الوقت تقريبًا. ستخيب هذه الخطوة بلا شك عشاق كلا اللعبتين الذين استمروا في الاستمتاع بالميزات والتفاعلات عبر الإنترنت على مر السنين.

على الرغم من أن الخوادم قد تكون مغلقة، إلا أن تأثير Dark Souls II سيستمر في التأثير على اللاعبين. لقد ترك مزيجها الفريد من اللعب المليء بالتحديات والتقاليد العميقة واللحظات التي لا تُنسى علامة لا تمحى على مشهد الألعاب. بينما نودع عالم Dark Souls II عبر الإنترنت، دعونا نتذكر المغامرات والانتصارات والهزائم التي لا تعد ولا تحصى والتي شكلت رحلاتنا عبر هذا العالم الجميل المخيف.