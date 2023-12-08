تضبط السلطات المخدرات غير المشروعة وتجري اعتقالات في محطات المرور

وفي عمليات إنفاذ القانون الأخيرة، صادرت السلطات مخدرات غير مشروعة وأجرت اعتقالات أثناء توقف حركة المرور الروتينية. وأسفرت الحوادث التي وقعت في أفون ومانتيو عن إزالة مواد خطرة من الشوارع.

أثناء توقف حركة المرور على طريق NC السريع 12 بالقرب من ORV Ramp 32 في أفون، اكتشف أحد النواب كمية جناية من الماريجوانا داخل السيارة. كما تم العثور على حاويات مفتوحة من الكحول. تم اتهام لوري لويز ديل من أفون بولاية نورث كارولاينا بعد ذلك بارتكاب العديد من الجرائم، بما في ذلك الحيازة بقصد بيع مادة خاضعة للرقابة من الجدول السادس، والقيادة أثناء الإعاقة، وحيازة أدوات الماريجوانا، وحيازة حاوية مفتوحة، والسرعة، وانتهاك تسجيل المركبات.

وفي حادثة منفصلة على الطريق السريع US 64 بالقرب من Piggly Wiggly في Manteo، نشر النواب وحدة K9، التي نبهت إلى وجود مادة خاضعة للرقابة. وبتفتيش السيارة عثر على مخدرات وهيدروكودون وميثامفيتامين وأدوات مخدرة. تم القبض على أماندا نيكول هندريكس من لاتا بولاية ساوث كارولينا ووجهت إليها تهمة حيازة الميثامفيتامين، والحيازة بقصد بيع أو تسليم الميثامفيتامين، وصيانة مركبة لاستخدام المخدرات أو تخزينها، وحيازة مادة خاضعة للرقابة من الجدول الثاني، وحيازة أدوات المخدرات. ساعد قسم شرطة مانتيو في إيقاف السيارة.

وتسلط هذه الحوادث الضوء على الجهود المستمرة التي تبذلها أجهزة إنفاذ القانون لمكافحة الجرائم المتعلقة بالمخدرات وضمان السلامة العامة. يمكن أن يكون للمخدرات غير المشروعة آثار مدمرة على الأفراد والمجتمعات، ومن الأهمية بمكان منع توزيعها واستخدامها. ومن خلال إنفاذ قوانين المرور اليقظة وعمليات التفتيش الشاملة، يمكن للسلطات اعتراض المواد غير القانونية وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

وتعد هذه الحالات بمثابة تذكير للجمهور بضرورة الالتزام بقوانين المرور والامتناع عن الانخراط في أنشطة المخدرات غير المشروعة. ستواصل وكالات إنفاذ القانون إجراءاتها الاستباقية لتحديد هوية الأفراد المتورطين في الجرائم المتعلقة بالمخدرات والقبض عليهم والحفاظ على بيئة أكثر أمانًا للجميع.