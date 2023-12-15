قاضي ولاية ويسكونسن يلغي حظر الإجهاض في الولاية

في حكم هام، ألغى أحد القضاة في مقاطعة داين بولاية ويسكونسن الحظر الذي فرضته الولاية على الإجهاض، معلنًا أن قانون عام 1849 لا يحظر هذه الممارسة. ويأتي القرار بمثابة انتصار للمدعين، ومن بينهم المدعي العام الديمقراطي للولاية وثلاثة أطباء من ولاية ويسكونسن، الذين كانوا يسعون إلى إعادة حقوق الإجهاض في الولاية.

وأصدرت القاضية ديان شليبر حكما من 14 صفحة لصالح المدعين، مؤكدة مجددا أمرها المؤقت الصادر في يوليو/تموز. وكانت قد أشارت في أمرها السابق إلى أن قانون عام 1849 يحظر فقط قتل الأجنة، وليس الإجهاض بالتراضي. وبقرارها الأخير، يصبح أمرها السابق نهائيًا، ويلغي حظر الإجهاض بشكل دائم.

ومن المتوقع أن يكون لهذا الحكم التاريخي آثار عميقة على الحقوق الإنجابية في ولاية ويسكونسن. وبينما كان قانون 1849 يحظر الإجهاض في الولاية لأكثر من قرن من الزمان، فإن تفسير القاضي شليبر يمهد الطريق لاستعادة إمكانية الإجهاض.

ويشيد أنصار الحقوق الإنجابية بالقرار باعتباره خطوة مطلوبة بشدة نحو حماية صحة المرأة واستقلالها. ويجادلون بأن الوصول إلى الإجهاض الآمن والقانوني أمر ضروري للنساء لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن أجسادهن وحياتهن. من ناحية أخرى، يعبر معارضو الحكم عن مخاوفهم بشأن تداعيات ذلك على حماية الجنين.

ومن المتوقع أن يستأنف المدعي العام للولاية القرار، مما يضمن استمرار المعركة القانونية حول حقوق الإجهاض في ولاية ويسكونسن. في غضون ذلك، من المرجح أن يستأنف مقدمو خدمات الإجهاض تقديم خدماتهم، مما يوفر موردًا حاسمًا للأفراد الذين يبحثون عن الرعاية الصحية الإنجابية في الولاية.

ومع استمرار المناقشات حول حقوق الإجهاض في جميع أنحاء الولايات المتحدة، يشكل هذا الحكم سابقة في ولاية ويسكونسن، مما يتحدى القوانين الحالية ويثير تساؤلات حول مستقبل الحقوق الإنجابية في الولاية.