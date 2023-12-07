سيتم هدم سد يورك على خليج كودوروس للحد من الفيضانات وبناء الطريق الأخضر

من المقرر هدم سد Bascule Gate الواقع على Codorus Creek في يورك بولاية بنسلفانيا في جهد تعاوني من قبل التحالف الاقتصادي لمقاطعة يورك ومدينة يورك. وتهدف عملية الهدم، التي من المقرر أن تبدأ يوم الثلاثاء، إلى معالجة قضايا متعددة بما في ذلك الحد من الفيضانات، وتحسين نوعية المياه، وتعزيز السلامة العامة. بالإضافة إلى ذلك، ستؤدي إزالة السد إلى تمهيد الطريق لبناء مشروع كودوروس جرينواي، وهو مشروع يهدف إلى توفير الفرص الترفيهية والفوائد البيئية للمجتمع.

تم بناء السد في البداية عام 1983، وقد تم تصميمه لإنشاء حوض سباحة مائي للأنشطة الترفيهية مثل التجديف والتجديف بالكاياك. تم تجهيز السد ببوابة يمكن خفضها أثناء الفيضانات، مما وفر مستوى معينًا من السيطرة على الفيضانات. ومع ذلك، منذ عام 2016، ظلت البوابة عالقة في وضع مرتفع، مما أدى إلى تراكم الحطام وتفاقم مخاطر الفيضانات.

ونتيجة لذلك، أبلغ فيلق المهندسين بالجيش الأمريكي (USACE) مدينة يورك في مارس 2018 أن سد باسكول جيت فشل في تلبية متطلبات السيطرة على الفيضانات. وبالتالي تم تكليف المدينة بإزالة السد بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة وعدم الامتثال للوائح. خصص مجلس مدينة يورك 500,000 دولار من أموال ARPA الفيدرالية لمشروع الهدم، بالإضافة إلى 50,000 دولار إضافية ساهمت بها لجنة بنسلفانيا للأسماك والقوارب.

وستتبع أعمال الهدم، المقرر أن تبدأ في الخامس من ديسمبر، خطة من مرحلتين. وتشتمل المرحلة الأولى على هدم المبنى الذي يضم آلية بوابة السد، بالإضافة إلى إنشاء قناة جانبية لخفض منسوب المياه خلف السد. وستشهد المرحلة الثانية الإزالة الكاملة للسد وأساسات السد، يليها ترميم الموقع. يعتمد الإطار الزمني المحدد لإنجاز المشروع على الظروف الجوية.

أثناء عملية الهدم، سيتم تقييد وصول الجمهور إلى الموقع وسيتم عرض لافتات السلامة بشكل بارز. يتم تشجيع الأطراف المهتمة على البقاء على اطلاع دائم بـ WGAL لمعرفة آخر التطورات في مشروع الهدم المهم هذا الذي يهدف إلى تقليل الفيضانات وتحسين جودة المياه وتمهيد الطريق للمبادرات التي تركز على المجتمع مثل Codorus Greenway.