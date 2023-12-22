دالاس ستارز يستعد لمواجهة ناشفيل بريداتورز في مواجهة القسم المركزي

ملخص: سيواجه فريق دالاس ستارز فريق ناشفيل بريداتورز في مواجهة من المتوقع أن تكون مثيرة في القسم المركزي. بعد فوز مثير في الوقت الإضافي على فريق فانكوفر كانوكس، فإن النجوم عازمون على الحفاظ على سلسلة انتصاراتهم. مع امتلاك كلا الفريقين لسجلات مثيرة للإعجاب، فمن المؤكد أن هذه اللعبة ستكون بمثابة اختبار للمهارة والاستراتيجية.

بدخول اللعبة، يحمل فريق Predators الرقم القياسي الإجمالي 19-14 والرقم القياسي 5-3-0 في ألعاب القسم المركزي. لقد كانوا صلبين دفاعيًا، حيث سمحوا بتسجيل 101 هدفًا فقط بينما سجلوا 104. وفي الوقت نفسه، سيطر النجوم بسجل 19-8-4 وسجل 5-1-1 ضد منافسيهم في القسم المركزي. سيكون مفتاح النجوم هو الحفاظ على الانضباط وتجنب ركلات الترجيح، حيث حققوا النجاح بتسجيل 8-2-1 عندما ارتكبوا ركلات جزاء أقل من منافسيهم.

ومن بين اللاعبين الرئيسيين الذين يجب مراقبتهم فيليب فورسبيرج وفيليب توماسينو لفريق بريداتورز. كان فورسبيرج هدافًا غزير الإنتاج برصيد 16 هدفًا وصنع 22 تمريرة حاسمة، بينما ساهم توماسينو بثلاثة أهداف وتمريرتين حاسمتين في آخر 10 مباريات. في فريق النجوم، كان جو بافيلسكي يقود الهجوم برصيد 13 هدفًا و 17 تمريرة حاسمة، يدعمه ميرو هيسكانن بثلاثة أهداف وسبع تمريرات حاسمة في آخر 10 مباريات.

كان كلا الفريقين في حالة جيدة مؤخرًا، حيث فاز فريق بريداتورز بثمانية من مبارياتهم العشر الأخيرة ولم يتخلف النجوم كثيرًا عنهم بستة انتصارات في آخر عشر مباريات. يبلغ متوسط ​​عدد الأهداف التي يسجلها فريق بريداتورز ثلاثة أهداف في كل مباراة، وقد تم انضباطهم دفاعيًا، ولم يسمح لهم سوى باستقبال 2.4 هدفًا. من ناحية أخرى، كان النجوم قويين في الهجوم، حيث بلغ متوسطهم 3.9 هدفًا في المباراة الواحدة، لكنهم كانوا أكثر حساسية قليلاً في الدفاع، حيث سمحوا باستقبال 3.7 هدفًا.

لا تشكل الإصابات مصدر قلق كبير لأي من الفريقين حيث لا يوجد لاعبون مدرجون في القائمة. وهذا من شأنه أن يضمن مباراة عادلة وتنافسية بين قوتين كبيرتين في القسم المركزي.

مع سقوط القرص للمرة الأولى هذا الموسم بين دالاس ستارز وناشفيل بريداتورز، يمكن للجماهير أن تتوقع معركة شديدة بين فريقين يهدفان إلى تأكيد هيمنتهما في القسم.

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