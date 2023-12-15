قصة حب جيمي وملبورن أوبانيون: من لقاء الصدفة إلى نجاح الأعمال

ملخص: بدأت قصة حب جيمي وملبورن أوبانيون بلقاء صدفة، وعلى مر السنين، قاموا ببناء أعمال تجارية ناجحة معًا.

بدأت قصة حب جيمي وملبورن أوبانيون عندما طرق ملبورن باب غرفة في فندق، متوقعًا أن يجيب صديقه، ولكن بدلاً من ذلك، استقبله جيمي مرتديًا بيجامة أرجوانية. لقد كان حبًا من النظرة الأولى في ملبورن، لكن جيمي كان يواعد شخصًا آخر في ذلك الوقت. ومع ذلك، تدخل القدر، وبدأا في مواعدة سنتهما الجامعية قبل أن يتزوجا في النهاية.

اليوم، تقيم عائلة O'Banions في هايلاند بارك وكلاهما من مؤسسي الشركات الناجحة. أطلقت ملبورن شركة التأمين على الحياة Bestow، والتي قامت منذ ذلك الحين بتوسيع عروضها وعقدت شراكة مع شركات التأمين البارزة مثل USAA وNationwide وEquitable. مع ما يزيد عن 200 مليون دولار من رأس المال الذي تم جمعه، أصبحت Bestow لاعبًا رائدًا في صناعة التأمين.

وفي الوقت نفسه، أسس جيمي BeautyBio، وهي علامة تجارية عالمية لأجهزة العناية بالبشرة والجمال. جذب مشروعها الريادي انتباه Rhyz، وهي شركة تابعة لشركة Nu Skin Enterprises، التي استحوذت على BeautyBio في صفقة كبيرة. وقد عزز هذا الاستحواذ مكانة جيمي في صناعة التجميل.

احتفل الزوجان مؤخرًا بالذكرى السنوية العشرين لزواجهما من خلال الاستمتاع بإجازة فاخرة في إيبيزا، حيث أتيحت لهما الفرصة لمشاهدة أداء DJ David Guetta الشهير عالميًا. لقد ظل حبهم والتزامهم تجاه بعضهم البعض ثابتًا على مر السنين، وقد أدى شغفهم المشترك بريادة الأعمال إلى نجاح ملحوظ.

وبالنظر إلى المستقبل، فإن ملبورن واثقة من النمو المستقبلي لشركة Bestow وتتصور إما أن يتم الاستحواذ على الشركة أو طرحها للاكتتاب العام. وفي الوقت نفسه، تواصل جيمي إحداث موجات في صناعة التجميل، مستفيدة من خبرتها وإبداعها لابتكار وتطوير منتجات جديدة.

لا تتعلق قصة حب عائلة O'Banions برحلتهم الشخصية فحسب، بل إنها أيضًا شهادة على قوة الطموح والتفاني في تحقيق النجاح التجاري. لقد أثبتوا معًا أن الحب وريادة الأعمال يمكن أن يتعايشا، وقصتهم بمثابة مصدر إلهام للأزواج الذين يتطلعون إلى بناء علاقة قوية ومهن ناجحة.