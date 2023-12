السلطات الفيدرالية تفرض غرامة قدرها 2.5 مليون دولار على الشركات المستوردة بسبب التهرب من الرسوم الجمركية

By

أعلنت السلطات الفيدرالية عن تسوية تتضمن غرامة قدرها 2.5 مليون دولار على شركة استيراد في دالاس وشركتين صينيتين بسبب مزاعم بالتهرب من الرسوم الجمركية. أدكو، وهي شركة مقرها دالاس يملكها ريموند إي ديفيس، إلى جانب وسيط الجمارك كالفن تشانغ، متورطون أيضًا في القضية. أعلن ذلك مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشمالية من ولاية تكساس.

وفقًا للسلطات، قدمت شركة Xiamen Atlantis MFC Co., Ltd. وشركة Xiamen Taft Medical Co, Ltd.، الشركتان الصينيتان المعنيتان، فواتير مزورة إلى هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP). تشير هذه الفواتير بشكل غير دقيق إلى قيم أقل للبضائع التي تستوردها شركة أدكو من الصين. ولضمان قيام شركة أدكو بدفع القيمة الفعلية للبضائع للشركات الصينية، زُعم أنه تم إنشاء مجموعة أخرى من الفواتير الصحيحة ولكن لم يتم تقديمها إلى مكتب الجمارك وحماية الحدود.

ونتيجة للفواتير الكاذبة، تم تقييم البضائع المستوردة بأقل من قيمتها عند وصولها إلى الولايات المتحدة، مما أدى إلى خسارة إيرادات للحكومة، حيث لم يتم حساب الرسوم الجمركية والرسوم بدقة على أساس القيمة الحقيقية للبضائع.

وسلطت المدعية العامة الأمريكية ليجا سيمونتون الضوء على أهمية قوانين الجمارك في الأمن القومي وحماية الشركات من المنافسة غير العادلة. وذكرت أن "هذا المكتب سيواصل التحقيق بقوة ومحاسبة أي شخص يعتقد أنه حاول خداع الحكومة والجمهور بشكل عام من خلال التلاعب بالرسوم الجمركية".

نشأت القضية من دعوى قضائية مرفوعة بموجب قانون المطالبات الكاذبة، والذي يتضمن حكمًا للإبلاغ عن المخالفات. سيحصل المبلغان عن المخالفات دونالد ريزنيسك وكولين ماكفارلاند على حصة قدرها 500,000 ألف دولار كجزء من التسوية لدورهما في فضح التهرب من الرسوم الجمركية.

وفي حين أن التهرب من الرسوم الجمركية يقوض المنافسة العادلة والأمن القومي، فإن السلطات تعمل بجد لتطبيق الأنظمة ومحاسبة أولئك الذين يحاولون التلاعب بالرسوم الجمركية.