صفقة رائعة على Meta Quest 2 مع بطاقة هدايا إضافية

ملخص: إذا كنت تبحث عن عروض هدايا العطلات في اللحظة الأخيرة، فإن Target لديه عرضًا مغريًا على Meta Quest 2. مع خصم بقيمة 50 دولارًا وبطاقة هدايا Target إضافية بقيمة 50 دولارًا متضمنة مع عملية الشراء، فمن الصعب التغلب على هذه الصفقة. على الرغم من أن Meta Quest 3 قد حظي بالاهتمام، إلا أن Meta Quest 2 يظل جهاز واقع افتراضي من الدرجة الأولى يلبي احتياجات معظم المستخدمين.

Meta Quest 2 عبارة عن سماعة رأس VR متكاملة توفر تجربة لاسلكية وغامرة. فهو يلغي الحاجة إلى وحدات معالجة خارجية عن طريق التعامل مع جميع الحسابات داخليًا. إحدى الميزات البارزة هي القدرة على إنشاء مساحة لعب افتراضية قبل اللعب. ويضمن ذلك حركة غير مقيدة في الواقع الافتراضي دون القلق بشأن الاصطدام بالأشياء في العالم الحقيقي. تتيح لعبة Meta Quest 2، المجهزة بجهازي تحكم باللمس، التحكم الدقيق والبديهي في اللعبة. علاوة على ذلك، فهو يدعم تتبع اليد في العناوين المتوافقة، مما يوفر تجربة أكثر طبيعية وخالية من التحكم. يتميز الجهاز بمساحة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت لتخزين الألعاب والتطبيقات.

تقدم هذه الصفقة فرصة ممتازة للراغبين في المغامرة في الواقع الافتراضي دون كسر البنك. مع خصم 50 دولارًا، أصبح Meta Quest 2 متاحًا الآن بنصف سعر Meta Quest 3 الذي تم إصداره مؤخرًا. بالإضافة إلى ذلك، سيحصل المشترون على بطاقة هدايا بقيمة 50 دولارًا يمكن استخدامها للملحقات مثل حافظات الحماية أو البطاريات الخارجية. وبدلاً من ذلك، يمكن استخدام بطاقة الهدايا للحصول على بطاقة هدايا Meta، مما يتيح للمستخدمين شراء الألعاب والتطبيقات لجهاز الواقع الافتراضي الجديد الخاص بهم.

ماثيو أدلر هو كاتب محترم يغطي التجارة والميزات والأدلة والأخبار والمعاينات والمراجعات لـ IGN. لمزيد من التحديثات، يمكنك متابعته على Twitter تحت عنوانه @MatthewAdler ومشاهدة جلسات البث الخاصة به على Twitch.