يتقاعد دادي يانكي من موسيقى الريجيتون لمتابعة الدعوة الدينية

صدم دادي يانكي، فنان الريجايتون الشهير، معجبيه بإعلانه اعتزاله صناعة الموسيقى. وبعد أن أنهى جولته الوداعية، كشف المغني عن نيته تكريس حياته لعقيدته الدينية. خلال خطاب صادق بعد أدائه الأخير، أعرب دادي يانكي عن امتنانه لمعجبيه أثناء شرح قراره.

وكشف الفنان البالغ من العمر 46 عاما، والمعروف بأغانيه التي تصدرت قوائم الأغاني مثل "جازولينا" و"ديسباسيتو"، أنه على الرغم من نجاحه وشهرته العالمية، إلا أنه كان يشعر دائما بالفراغ. ومع ذلك، قال إنه وجد أخيرًا العزاء في معتقداته الدينية وشعر بأنه مضطر إلى تكريس نفسه لها بالكامل. أعلن دادي يانكي من خلال الدموع أن يسوع يعيش الآن بداخله وأن هدفه في الحياة هو خدمة إيمانه.

وفي خطوة مفاجئة، أعلن دادي يانكي أيضًا أنه سيبدأ بداية جديدة تحت اسم ولادته، رامون أيالا. وأعرب عن التزامه باستخدام جميع الأدوات المتاحة له، بما في ذلك الموسيقى ومنصات التواصل الاجتماعي، لنشر رسالة معتقداته الدينية. ودعا معجبيه للانضمام إليه في هذه الرحلة الجديدة، معربًا عن رغبته في تبشير العالم من وطنه بورتوريكو.

قوبل إعلان دادي يانكي بمزيج من المشاعر من معجبيه على وسائل التواصل الاجتماعي. وأعرب الكثيرون عن إعجابهم بقراره، وأشادوا بصحوته الروحية. ومع ذلك، تساءل بعض المتشككين عما إذا كان سيتخلى حقًا عن أعماله السابقة، بينما سلط آخرون الضوء على تراجع شعبية موسيقاه.

في حين أن اعتزال دادي يانكي من موسيقى الريجايتون قد يكون مفاجئًا للبعض، إلا أنه ليس الفنان الأول في هذا النوع الذي يسعى وراء دعوة دينية. كما اختار فنانو الريجايتون المشهورون الآخرون، مثل فاروكو وهيكتور "الأب" وفولتيو، إنهاء مسيرتهم الموسيقية لصالح عقيدتهم.

بينما يبدأ دادي يانكي في هذا الفصل الجديد، سينتظر معجبوه بلا شك مساعيه المستقبلية، متشوقين لرؤية كيف يمكن أن تتطور موسيقاه ورسائله في ظل هدفه المتجدد.